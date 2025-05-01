https://uz.sputniknews.ru/20250501/leningradskaya-oblast-torgovo-ekonomicheskie-svyazi-uzbekistan-49126623.html
Как Ленинградская область развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном — видео
Как Ленинградская область развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
Зампред Правительства Ленинградской области: Узбекские компании начали активно инвестировать в переработку, это открывает для нас хорошие возможности для кооперации
2025-05-01T14:45+0500
2025-05-01T14:45+0500
2025-05-01T14:45+0500
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О развитии торгово-экономических связей с Узбекистаном в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Российской Федерации Дмитрий Ялов.Речь шла о предприятиях региона, участвующих в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.По его словам, в Ташкент прибыло более 10 компаний из Ленинградской области — производители строительных и отделочных материалов, теплоизоляционной продукции, электрооборудования, а также опорной арматуры.В рамках выставки организованы двусторонние встречи с потенциальными партнерами.Одним из ключевых событий деловой программы стало открытие постоянного шоурума продукции предприятий Ленинградской области на территории технопарка INNO в Ташкенте.Дмитрий Ялов также привел примеры успешного сотрудничества промышленных компаний региона с узбекскими партнерами.По его словам, переработка — один из приоритетов Узбекистана, поскольку в сезон цена на сельхозпродукцию бывает довольно низкой. Чтобы извлечь прибыль, необходимо развивать переработку, хранение и экспорт продукции на крупные рынки, включая Российскую Федерацию. Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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ленинградская область узбекистан торговля экономика
ленинградская область узбекистан торговля экономика
Как Ленинградская область развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном — видео
Эксклюзив
Зампред Правительства Ленинградской области: Узбекские компании начали активно инвестировать в переработку, это открывает для нас хорошие возможности для кооперации.
О развитии торгово-экономических связей с Узбекистаном в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Российской Федерации Дмитрий Ялов.
Речь шла о предприятиях региона, участвующих в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте.
По его словам, в Ташкент прибыло более 10 компаний из Ленинградской области — производители строительных и отделочных материалов, теплоизоляционной продукции, электрооборудования, а также опорной арматуры.
В рамках выставки организованы двусторонние встречи с потенциальными партнерами.
Одним из ключевых событий деловой программы стало открытие постоянного шоурума продукции предприятий Ленинградской области на территории технопарка INNO в Ташкенте.
Дмитрий Ялов также привел примеры успешного сотрудничества промышленных компаний региона с узбекскими партнерами.
“Мы наблюдаем интересный и важный тренд: узбекские компании начали активно инвестировать в переработку. Это открывает для нас хорошие возможности для кооперации в этой сфере”, — отметил он.
По его словам, переработка — один из приоритетов Узбекистана, поскольку в сезон цена на сельхозпродукцию бывает довольно низкой. Чтобы извлечь прибыль, необходимо развивать переработку, хранение и экспорт продукции на крупные рынки, включая Российскую Федерацию.
Полную запись выступления смотрите по ссылке.