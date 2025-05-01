https://uz.sputniknews.ru/20250501/mordoviya-uzbekistan-sotrudnichestvo-49127425.html
Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз
Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз
Sputnik Узбекистан
Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте
2025-05-01T18:00+0500
2025-05-01T18:00+0500
2025-05-01T18:00+0500
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Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.Полную запись выступления смотрите по ссылке.
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работа образование фармацевтика мордовия узбекистан сотрудничество
работа образование фармацевтика мордовия узбекистан сотрудничество
Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз
Эксклюзив
Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте.
Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.
“Речь идет о выводе на узбекский рынок не просто аналогов, а препаратов нового поколения — для лечения сахарного диабета, снижения веса, а также антибиотиков различных классов”, — отметил министр.
Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.
Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.
Полную запись выступления смотрите по ссылке.