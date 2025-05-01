https://uz.sputniknews.ru/20250501/mordoviya-uzbekistan-sotrudnichestvo-49127425.html

Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз

Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз

Sputnik Узбекистан

Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте

2025-05-01T18:00+0500

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2025-05-01T18:00+0500

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Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.Полную запись выступления смотрите по ссылке.

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