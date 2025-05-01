Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20250501/mordoviya-uzbekistan-sotrudnichestvo-49127425.html
Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз
Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз
Sputnik Узбекистан
Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте
2025-05-01T18:00+0500
2025-05-01T18:00+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
sputnik
пресс-центр
узбекистан
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/01/49129459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cfec9fcea46b1072ab13da8b040f50e.jpg
Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.Полную запись выступления смотрите по ссылке.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/01/49129459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a88aa3065adf8c337ae7487d036a6a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
работа образование фармацевтика мордовия узбекистан сотрудничество
работа образование фармацевтика мордовия узбекистан сотрудничество

Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз

18:00 01.05.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте.
Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.
“Речь идет о выводе на узбекский рынок не просто аналогов, а препаратов нового поколения — для лечения сахарного диабета, снижения веса, а также антибиотиков различных классов”, — отметил министр.
Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.
Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.
Полную запись выступления смотрите по ссылке.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0