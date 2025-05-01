https://uz.sputniknews.ru/20250501/moskva-investitsionnyy-i-promyshlennyy-potentsial-innoprom-tashkent-49121591.html

Москва представила инвестиционный и промышленный потенциал на Иннопроме в Ташкенте

Москва представила инвестиционный и промышленный потенциал на Иннопроме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Стенд Правительства российской столицы объединил 15 ведущих компаний

2025-05-01T11:00+0500

2025-05-01T11:00+0500

2025-05-01T11:00+0500

иннопром - 2025

"иннопром"

узбекистан

ташкент

выставка

россия

москва

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Москва продемонстрировала ключевые направления развития промышленности и инвестиционного потенциала на пятой Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Стенд Правительства Москвы объединил 15 ведущих компаний, в числе которых резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва". Участники продемонстрировали широкий спектр разработок: от кабины лифта до передовых решений в области микроэлектроники и зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках обхода выставки экспозицию посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ему рассказали о перспективах технологического сотрудничества, создания совместных производств и развития инвестиционных инициатив.В ходе переговоров с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, руководством Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Мининвеста представили инвестиционные возможности российской столицы и условия для локализации высокотехнологичных производств.Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов высоко оценил механизм заключения офсетных контрактов, который активно используют в Москве, и предложил рассмотреть вопрос о реализации подобной практики в Узбекистане. Также он отметил перспективы сотрудничества с московскими предприятиями в таких сферах, как производство лабораторного оборудования, фармпродукции и лифтостроение.Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Ольга Виданова на совместном заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов рассказала о ключевых показателях промышленного развития столицы РФ, программах поддержки инвесторов, а также подчеркнула готовность Москвы к расширению кооперации с узбекскими партнерами.В рамках сессии "Открытая промышленность — инструменты продвижения кадрового и технологического потенциала производителей" советник министра, руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Полина Павлова представила проект "Открой#Моспром" — одну из крупнейших в России инициатив в сфере промышленного туризма.С момента запуска в 2019 году к проекту присоединились свыше 140 предприятий, провели более 3,5 тыс. экскурсий и около 1,5 тыс. мастер-классов. В 2024 году он привлек аудиторию свыше 17 млн человек. Также в рамках сессии опытом проведения экскурсий на столичные предприятия поделились гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский и коммерческий директор НПП "Спецкабель" Сергей Лобанов.Генеральный директор центра поддержки экспорта "Моспром" Ольга Старикова на сессии "Made in Uzbekistan: экспорт без границ" рассказала об эффективных инструментах поддержки московских экспортеров, включая организацию участия промпредприятий в международных выставках и бизнес-миссиях за рубежом, аналитику перспективных рынков сбыта и создание индивидуальных экспортных стратегий.Отдельное внимание в программе визита в Ташкент уделили вопросам технологического обмена и развитию промышленных партнерств. Делегация Москвы посетила опытно-промышленное предприятие "Янги Авлод", инновационный научно-производственный фармацевтический кластер "Tashkent Pharma Park", а также крупнейшие индустриальные площадки Узбекистана: ООО "TEXNOPARK" и совместный российско-узбекский технопарк "Чирчик". Стороны обсудили перспективы кооперации, обмена опытом в сфере промышленной инфраструктуры, развитие совместных проектов в фармацевтике, приборостроении и машиностроении.

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