https://uz.sputniknews.ru/20250501/shavkatu-mirziyoevu-predstavyat-proekty-v-xorezmskoy-oblasti-49126071.html

Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области

Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области

Sputnik Узбекистан

Глава республики проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона

2025-05-01T12:51+0500

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2025-05-01T12:57+0500

экономика

узбекистан

хорезмская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В программе — ознакомление с проектами, реализуемыми в различных отраслях экономики, и ввод в эксплуатацию крупных объектов.Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона, добавили в пресс-службе.Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.

узбекистан

хорезмская область

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шавкат мирзиёев проекты хорезмская область