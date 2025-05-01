https://uz.sputniknews.ru/20250501/shavkatu-mirziyoevu-predstavyat-proekty-v-xorezmskoy-oblasti-49126071.html
Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области
Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области
Sputnik Узбекистан
Глава республики проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона
2025-05-01T12:51+0500
2025-05-01T12:51+0500
2025-05-01T12:57+0500
экономика
узбекистан
хорезмская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В программе — ознакомление с проектами, реализуемыми в различных отраслях экономики, и ввод в эксплуатацию крупных объектов.Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона, добавили в пресс-службе.Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.
узбекистан
хорезмская область
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шавкат мирзиёев проекты хорезмская область
шавкат мирзиёев проекты хорезмская область
Шавкату Мирзиёеву представят проекты в Хорезмской области
12:51 01.05.2025 (обновлено: 12:57 01.05.2025)
Глава республики проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона.
ТАШКЕНТ, 1 май — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Хорезмскую область, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В программе — ознакомление с проектами, реализуемыми в различных отраслях экономики, и ввод в эксплуатацию крупных объектов.
Кроме того, глава государства проведет совещание, посвященное приоритетным задачам комплексного развития региона, добавили в пресс-службе.
Напомним, что в марте прошлого года в Ургенче под председательством президента состоялось совещание, где обсудили задачи социально-экономического развития Хорезмской области. Речь шла о поддержке предпринимательства, развитии сельского хозяйства, туризма, улучшении транспортной инфраструктуры, привлечении инвестиций.