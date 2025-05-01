https://uz.sputniknews.ru/20250501/tashkent-minoborony-zabeg-9-maya-49130489.html

9 мая 2 000 участников патриотического забега в Ташкенте почтут память героев Победы

9 мая 2 000 участников патриотического забега в Ташкенте почтут память героев Победы

Sputnik Узбекистан

Минобороны Узбекистана: Это больше, чем спортивное событие, это личная миссия каждого участника

2025-05-01T19:00+0500

2025-05-01T19:00+0500

2025-05-01T19:00+0500

узбекистан

ташкент

минобороны узбекистана

забег

9 мая

победа

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Минобороны Узбекистана анонсировало забег под девизом "Письмо памяти новому поколению".На пресс-конференции, организованной военным ведомством республики, рассказали, что он пройдет в Ташкенте 9 мая в честь Дня памяти и почестей, а также 80-летия Победы над фашизмом.Двум тысячам участникам предстоит преодолеть пятикилометровую дистанцию между мемориальным комплексом "Братские могилы" и стадионом "Бунедкор", которая станет дорогой памяти о подвиге узбекистанцев в годы войны.Каждый бегун получит стилизованное фронтовое письмо — "солдатский треугольник", на котором будет имя бойца из Узбекистана и его краткая история. Одно из писем зачитают вслух перед стартом.Участники смогут написать на своем стартовом номере имя своего родственника — участника войны, сделав забег еще более личным и значимым.Забег соединит поколения через память, историю и уважение.Отмечался вклад Узбекистана в Великую победу. Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.Забег организуют как дань уважения героям войны, мужеству, стойкости и самоотверженности тех, кто ценой своей жизни защищал будущее поколений.Маршрут украсят стелы с фотографиями ветеранов и архивными кадрами.На ключевой точке маршрута — у Братских могил — создадут символическую "Стену Памяти". Именно здесь каждый участник сможет остановиться, чтобы лично прикрепить к стене или передать волонтерам свое письмо с фронта для будущих поколений.

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