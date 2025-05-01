Узбекистан и Башкортостан подписали ряд соглашений в сфере туризма — видео
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В республике работают ведущие туроператоры Башкортостана для установления деловых связей и обмена опытом.
Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан сообщила о подписании ряда соглашений в сфере туризма.
"Мы проводим крупный бизнес-тур: в Узбекистане работают ведущие туроператоры Башкортостана для установления деловых связей и обмена опытом", — отметила министр.
Состоялись встречи с представителями Комитета по туризму Узбекистана и Бухарской области. По итогам подписаны соглашения с Ассоциацией частных туроператоров и дорожная карта по развитию сотрудничества.
Кроме того, Гордиенко анонсировала запуск нового направления — "Башкирско-узбекское долголетие", а также программы для молодежи и детей.
"Башкортостан — уникальный регион с природным и историческим богатством. У нас есть все для отдыха в любое время года: горы, реки, озера, пещеры и культурные объекты", — подчеркнула она.
В рамках презентации были показаны видео с природными ландшафтами и туристическими маршрутами региона.
Полную запись выступления смотрите по ссылке.