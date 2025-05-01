https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-bashkortostan-soglashenia-turizm-49123030.html

Узбекистан и Башкортостан подписали ряд соглашений в сфере туризма — видео

Узбекистан и Башкортостан подписали ряд соглашений в сфере туризма — видео

Sputnik Узбекистан

В республике работают ведущие туроператоры Башкортостана для установления деловых связей и обмена опытом.

2025-05-01T12:10+0500

2025-05-01T12:10+0500

2025-05-01T12:10+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

узбекистан

башкортостан

туризм

сотрудничество

пресс-центр

sputnik

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Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан сообщила о подписании ряда соглашений в сфере туризма.Состоялись встречи с представителями Комитета по туризму Узбекистана и Бухарской области. По итогам подписаны соглашения с Ассоциацией частных туроператоров и дорожная карта по развитию сотрудничества.Кроме того, Гордиенко анонсировала запуск нового направления — "Башкирско-узбекское долголетие", а также программы для молодежи и детей.В рамках презентации были показаны видео с природными ландшафтами и туристическими маршрутами региона.Полную запись выступления смотрите по ссылке.

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