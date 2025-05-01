https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-chastnye-uchebnye-zavedeniya-dvuxetapnoe-litsenzirovanie-49123729.html

В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование

В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование

Sputnik Узбекистан

Кроме того, в республике появится независимая структура оценки качества образования

2025-05-01T14:00+0500

2025-05-01T14:00+0500

2025-05-01T14:17+0500

общество

узбекистан

образование

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию сферы негосударственных образовательных услуг и повышению качества высшего и профессионального образования, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, в последние годы в республике появились 71 частное высшее учебное заведение и 51 частный техникум, где сегодня обучают около 500 тыс. студентов и учащихся. В результате охват высшим образованием в стране вырос с 9% до 42%. Однако не во всех негосударственных образовательных учреждениях обеспечено должное качество обучения. Речь шла об упорядочении деятельности частных образовательных учреждений, совершенствовании системы лицензирования и внедрении нового порядка прохождения государственной аккредитации. Еще одна инициатива касалась создания независимой структуры, занимающейся внешней оценкой качества образования, и внедрения прозрачной, объективной и справедливой системы контроля качества с учетом лучших практик развитых стран.

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