https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-chastnye-uchebnye-zavedeniya-dvuxetapnoe-litsenzirovanie-49123729.html
В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование
В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование
Sputnik Узбекистан
Кроме того, в республике появится независимая структура оценки качества образования
2025-05-01T14:00+0500
2025-05-01T14:00+0500
2025-05-01T14:17+0500
общество
узбекистан
образование
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию сферы негосударственных образовательных услуг и повышению качества высшего и профессионального образования, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, в последние годы в республике появились 71 частное высшее учебное заведение и 51 частный техникум, где сегодня обучают около 500 тыс. студентов и учащихся. В результате охват высшим образованием в стране вырос с 9% до 42%. Однако не во всех негосударственных образовательных учреждениях обеспечено должное качество обучения. Речь шла об упорядочении деятельности частных образовательных учреждений, совершенствовании системы лицензирования и внедрении нового порядка прохождения государственной аккредитации. Еще одна инициатива касалась создания независимой структуры, занимающейся внешней оценкой качества образования, и внедрения прозрачной, объективной и справедливой системы контроля качества с учетом лучших практик развитых стран.
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узбекистан образование качество
узбекистан образование качество
В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование
14:00 01.05.2025 (обновлено: 14:17 01.05.2025)
Кроме того, в республике появится независимая структура оценки качества образования.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
В Узбекистане частные учебные заведения будут проходить двухэтапное лицензирование. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию сферы негосударственных образовательных услуг и повышению качества высшего и профессионального образования, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, в последние годы в республике появились 71 частное высшее учебное заведение и 51 частный техникум, где сегодня обучают около 500 тыс. студентов и учащихся.
В результате охват высшим образованием в стране вырос с 9% до 42%. Однако не во всех негосударственных образовательных учреждениях обеспечено должное качество обучения.
Речь шла об упорядочении деятельности частных образовательных учреждений, совершенствовании системы лицензирования и внедрении нового порядка прохождения государственной аккредитации.
"Предложено перейти на двухэтапную систему лицензирования, основанную на передовом международном опыте, ввести обязательную специализированную аккредитацию учебных программ, а также организовывать комплексную государственную аккредитацию каждые пять лет", — говорится в сообщении.
Еще одна инициатива касалась создания независимой структуры, занимающейся внешней оценкой качества образования, и внедрения прозрачной, объективной и справедливой системы контроля качества с учетом лучших практик развитых стран.