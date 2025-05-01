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https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-snova-nachnet-vypuskat-samolety-49129161.html
Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
Sputnik Узбекистан
Производство ориентировано как на внутренние потребности республики, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии
2025-05-01T16:50+0500
2025-05-01T18:04+0500
узбекистан
россия
производство
самолет
"иннопром"
меморандум
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан снова начнет выпускать самолеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" и ООО "Первое опытно-конструкторское бюро" (российский разработчик и производитель самолета СП-30) на полях Иннопрома в Ташкенте подписали меморандум о размещении производства пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гражданского назначения на базе проекта СП-30.Создание собственной линейки легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа позволит республике вернуться в число стран с собственной авиационной промышленностью. Производство ориентировано как на внутренние потребности Узбекистана, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.Важным условием для успешной реализации проекта является уже начатое совершенствование национального авиационного законодательства.Для справки: первое опытно-конструкторское бюро разрабатывает и производит пилотируемые и беспилотные летательные аппараты взлетным весом 495-1600 кг. Им выпущено более 250 бортов проекта СП-30 в пилотируемом и беспилотном исполнении. Кроме того, компания выпускает авионику и авиационные двигатели внутреннего сгорания. СП-30 — двухместный цельнометаллический самолет. Он отличается высокой живучестью, легкостью в управлении, возможностью взлетать и садиться на неподготовленные площадки длинной до 100 метров. Двигатель на бензине АИ-95.
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узбекистан самолеты выпуск экспорт
узбекистан самолеты выпуск экспорт

Узбекистан снова начнет выпускать самолеты

16:50 01.05.2025 (обновлено: 18:04 01.05.2025)
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" В Узбекистане вновь будут строиться самолёты
В Узбекистане вновь будут строиться самолёты - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2025
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои"
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Эксклюзив
Производство ориентировано как на внутренние потребности республики, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан снова начнет выпускать самолеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" и ООО "Первое опытно-конструкторское бюро" (российский разработчик и производитель самолета СП-30) на полях Иннопрома в Ташкенте подписали меморандум о размещении производства пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гражданского назначения на базе проекта СП-30.

"Общая стоимость проекта оценивается в 30 млн долларов США в течение 3-х лет, исходя из планов выйти на производство 100 машин на третий год. Первый самолет планируется выпустить в октябре 2025 года", — рассказал директор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев.

Создание собственной линейки легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа позволит республике вернуться в число стран с собственной авиационной промышленностью. Производство ориентировано как на внутренние потребности Узбекистана, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.
Важным условием для успешной реализации проекта является уже начатое совершенствование национального авиационного законодательства.
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" В Узбекистане вновь будут строиться самолеты
В Узбекистане вновь будут строиться самолёты - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2025
В Узбекистане вновь будут строиться самолеты
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои"
Для справки: первое опытно-конструкторское бюро разрабатывает и производит пилотируемые и беспилотные летательные аппараты взлетным весом 495-1600 кг. Им выпущено более 250 бортов проекта СП-30 в пилотируемом и беспилотном исполнении. Кроме того, компания выпускает авионику и авиационные двигатели внутреннего сгорания.
СП-30 — двухместный цельнометаллический самолет. Он отличается высокой живучестью, легкостью в управлении, возможностью взлетать и садиться на неподготовленные площадки длинной до 100 метров. Двигатель на бензине АИ-95.
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