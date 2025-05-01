Узбекистан снова начнет выпускать самолеты
16:50 01.05.2025 (обновлено: 18:04 01.05.2025)
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" В Узбекистане вновь будут строиться самолёты
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои"
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Производство ориентировано как на внутренние потребности республики, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан снова начнет выпускать самолеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" и ООО "Первое опытно-конструкторское бюро" (российский разработчик и производитель самолета СП-30) на полях Иннопрома в Ташкенте подписали меморандум о размещении производства пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гражданского назначения на базе проекта СП-30.
"Общая стоимость проекта оценивается в 30 млн долларов США в течение 3-х лет, исходя из планов выйти на производство 100 машин на третий год. Первый самолет планируется выпустить в октябре 2025 года", — рассказал директор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев.
Создание собственной линейки легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа позволит республике вернуться в число стран с собственной авиационной промышленностью. Производство ориентировано как на внутренние потребности Узбекистана, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.
Важным условием для успешной реализации проекта является уже начатое совершенствование национального авиационного законодательства.
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои" В Узбекистане вновь будут строиться самолеты
В Узбекистане вновь будут строиться самолеты
© АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои"
Для справки: первое опытно-конструкторское бюро разрабатывает и производит пилотируемые и беспилотные летательные аппараты взлетным весом 495-1600 кг. Им выпущено более 250 бортов проекта СП-30 в пилотируемом и беспилотном исполнении. Кроме того, компания выпускает авионику и авиационные двигатели внутреннего сгорания.
СП-30 — двухместный цельнометаллический самолет. Он отличается высокой живучестью, легкостью в управлении, возможностью взлетать и садиться на неподготовленные площадки длинной до 100 метров. Двигатель на бензине АИ-95.