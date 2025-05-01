https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-zayavka-klimaticheskiy-konkurs-zelenaya-evraziya-49123423.html
Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия"
Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия"
Sputnik Узбекистан
Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске
2025-05-01T15:40+0500
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2025-05-01T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия", сообщает пресс-служба ЕЭК.Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что экспертам и президиуму конкурса будет непросто выбрать лучших: практически все проекты выглядят достойными, чтобы претендовать на самые высокие места и быть масштабированными на мировом уровне.Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске, добавили в пресс-службе.
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узбекистан заявка конкурс евразия
узбекистан заявка конкурс евразия
Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия"
Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
"Документы поступили из всех пяти стран Евразийского экономического союза, а также от таких ключевых торговых партнеров ЕАЭС, как Китай, Индия, Иран и Узбекистан. Кроме того, заявки подали представители ЮАР, Эфиопии, Болгарии, Молдовы, Таджикистана и Сенегала, существенно расширив географию конкурса", — говорится в сообщении.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что экспертам и президиуму конкурса будет непросто выбрать лучших: практически все проекты выглядят достойными, чтобы претендовать на самые высокие места и быть масштабированными на мировом уровне.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске, добавили в пресс-службе.