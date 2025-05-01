https://uz.sputniknews.ru/20250501/uzbekistan-zayavka-klimaticheskiy-konkurs-zelenaya-evraziya-49123423.html

Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия"

Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия"

Sputnik Узбекистан

Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске

2025-05-01T15:40+0500

2025-05-01T15:40+0500

2025-05-01T15:40+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан подал заявку на третий климатический конкурс "Зеленая Евразия", сообщает пресс-служба ЕЭК.Организаторы конкурса — Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что экспертам и президиуму конкурса будет непросто выбрать лучших: практически все проекты выглядят достойными, чтобы претендовать на самые высокие места и быть масштабированными на мировом уровне.Церемония награждения победителей и призеров конкурса, а также презентации их проектов состоятся в рамках Евразийского экономического форума, приуроченного к проведению Высшего Евразийского экономического совета, в Минске, добавили в пресс-службе.

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