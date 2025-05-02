https://uz.sputniknews.ru/20250502/kak-razvivayutsya-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana--video---49171050.html
Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео
Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
2025-05-02T18:35+0500
2025-05-02T18:35+0500
2025-05-02T18:35+0500
видео
пресс-центр
пресс-центр
россия
узбекистан
экономика
торговля
сотрудничество
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки "Иннопром. Центральная Азия", отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси. В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков. По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость. Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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торгово-экономические отношения россия узбекистан видео пресс-центр
торгово-экономические отношения россия узбекистан видео пресс-центр
Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео
Эксклюзив
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки "Иннопром. Центральная Азия", отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси.
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
“У нас исторически сложились теплые и продуктивные отношения между регионами. В ходе подготовки к визиту, около 70 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Узбекистан — это абсолютное большинство”, — подчеркнул заместитель министра.
По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость.
"Особо стоит подчеркнуть, что осмотр экспозиций продолжился живым общением с губернаторами российских регионов, руководителями предприятий и представителями бизнеса", — сказал заместитель министра.
Подробно — в видео Sputnik Узбекистан
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