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Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео
Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
2025-05-02T18:35+0500
2025-05-02T18:35+0500
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узбекистан
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сотрудничество
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки "Иннопром. Центральная Азия", отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси. В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков. По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость. Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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торгово-экономические отношения россия узбекистан видео пресс-центр
торгово-экономические отношения россия узбекистан видео пресс-центр

Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео

18:35 02.05.2025
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В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки "Иннопром. Центральная Азия", отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси.
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.

“У нас исторически сложились теплые и продуктивные отношения между регионами. В ходе подготовки к визиту, около 70 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Узбекистан — это абсолютное большинство”, — подчеркнул заместитель министра.

По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость.
"Особо стоит подчеркнуть, что осмотр экспозиций продолжился живым общением с губернаторами российских регионов, руководителями предприятий и представителями бизнеса", — сказал заместитель министра.
Подробно — в видео Sputnik Узбекистан.
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