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https://uz.sputniknews.ru/20250502/kak-tashkent-vstrechaet-festival-tsvetov--foto-49106895.html
Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото
Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото
Sputnik Узбекистан
Фестиваль цветов открылся на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои в Ташкенте
2025-05-02T19:30+0500
2025-05-02T19:30+0500
ташкент
фестиваль
цветы
экология
фотолента
растения
выставка
узбекистан
деревья
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Площадь преобразилась в красочный декоративный ландшафт: здесь высажено более 2,5 миллиона цветов, кустарников и декоративных растений. Для создания цветочных тоннелей, подвесных композиций и инсталляций использовано около 10 тысяч деревьев и кустарников.Центральным элементом стала композиция в виде "Монумента независимости" — символа Нового Узбекистана. Посетителей встречают оригинальные цветочные фигуры динозавров, бабочек, павлина, ретро автомобилей и инсталляция в виде самолета длиной 18 метров.В программе фестиваля — концерты с участием популярных артистов, выступления культурных центров, выставки изделий народных мастеров.На территории фестиваля оборудованы зоны отдыха для семьи, фотозоны на фоне цветочных композиций. Здесь же проходят живые выступления и презентации экологических проектов. Яркие снимки с фестиваля цветов в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент фестиваль цветы экология растения
ташкент фестиваль цветы экология растения

Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото

19:30 02.05.2025
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Фестиваль цветов открылся на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Площадь преобразилась в красочный декоративный ландшафт: здесь высажено более 2,5 миллиона цветов, кустарников и декоративных растений. Для создания цветочных тоннелей, подвесных композиций и инсталляций использовано около 10 тысяч деревьев и кустарников.
Центральным элементом стала композиция в виде "Монумента независимости" — символа Нового Узбекистана. Посетителей встречают оригинальные цветочные фигуры динозавров, бабочек, павлина, ретро автомобилей и инсталляция в виде самолета длиной 18 метров.
В программе фестиваля — концерты с участием популярных артистов, выступления культурных центров, выставки изделий народных мастеров.
На территории фестиваля оборудованы зоны отдыха для семьи, фотозоны на фоне цветочных композиций. Здесь же проходят живые выступления и презентации экологических проектов.
Яркие снимки с фестиваля цветов в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам экологического воспитания, охраны окружающей среды и формирования экологического мышления у молодежи. В центре внимания — принципы устойчивого развития и "зеленой экономики"

Мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам экологического воспитания, охраны окружающей среды и формирования экологического мышления у молодежи. В центре внимания — принципы устойчивого развития и &quot;зеленой экономики&quot; - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам экологического воспитания, охраны окружающей среды и формирования экологического мышления у молодежи. В центре внимания — принципы устойчивого развития и "зеленой экономики"

© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль цветов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
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