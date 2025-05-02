https://uz.sputniknews.ru/20250502/kak-tashkent-vstrechaet-festival-tsvetov--foto-49106895.html

Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото

Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото

Sputnik Узбекистан

Фестиваль цветов открылся на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои в Ташкенте

2025-05-02T19:30+0500

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ташкент

фестиваль

цветы

экология

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растения

выставка

узбекистан

деревья

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Площадь преобразилась в красочный декоративный ландшафт: здесь высажено более 2,5 миллиона цветов, кустарников и декоративных растений. Для создания цветочных тоннелей, подвесных композиций и инсталляций использовано около 10 тысяч деревьев и кустарников.Центральным элементом стала композиция в виде "Монумента независимости" — символа Нового Узбекистана. Посетителей встречают оригинальные цветочные фигуры динозавров, бабочек, павлина, ретро автомобилей и инсталляция в виде самолета длиной 18 метров.В программе фестиваля — концерты с участием популярных артистов, выступления культурных центров, выставки изделий народных мастеров.На территории фестиваля оборудованы зоны отдыха для семьи, фотозоны на фоне цветочных композиций. Здесь же проходят живые выступления и презентации экологических проектов. Яркие снимки с фестиваля цветов в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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