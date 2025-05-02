Как Ташкент встречает фестиваль цветов — фото
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Фестиваль цветов открылся на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Площадь преобразилась в красочный декоративный ландшафт: здесь высажено более 2,5 миллиона цветов, кустарников и декоративных растений. Для создания цветочных тоннелей, подвесных композиций и инсталляций использовано около 10 тысяч деревьев и кустарников.
Центральным элементом стала композиция в виде "Монумента независимости" — символа Нового Узбекистана. Посетителей встречают оригинальные цветочные фигуры динозавров, бабочек, павлина, ретро автомобилей и инсталляция в виде самолета длиной 18 метров.
В программе фестиваля — концерты с участием популярных артистов, выступления культурных центров, выставки изделий народных мастеров.
На территории фестиваля оборудованы зоны отдыха для семьи, фотозоны на фоне цветочных композиций. Здесь же проходят живые выступления и презентации экологических проектов.
Яркие снимки с фестиваля цветов в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам экологического воспитания, охраны окружающей среды и формирования экологического мышления у молодежи. В центре внимания — принципы устойчивого развития и "зеленой экономики"
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Мероприятие направлено на привлечение внимания к вопросам экологического воспитания, охраны окружающей среды и формирования экологического мышления у молодежи. В центре внимания — принципы устойчивого развития и "зеленой экономики"
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов