https://uz.sputniknews.ru/20250502/shavkat-mirziyoev-otkrytie-turisticheskiy-tsentr-arda-xiva-49136369.html
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива
Sputnik Узбекистан
Комплекс – город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы. Центр построен на 25 гектарах, на берегу озера Говук.
2025-05-02T09:51+0500
2025-05-02T09:51+0500
2025-05-02T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во время поездки в Хиву президент Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии нового туристического центра. В своем выступлении глава государства отметил великое прошлое Хорезма и его стремительно растущий туристический потенциал.Комплекс — город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы.Центр построен на 25 гектарах ранее малопродуктивной и засоленной земли. Одна из сторон комплекса выходит на озеро Говук площадью 150 гектаров, вокруг которого формируются зеленые зоны — это делает локацию еще более привлекательной для туристов.На территории нового комплекса "Арда Хива" разместились 17 гостиниц и гостевых домов, 9 ресторанов, открытый и закрытый аквапарки, амфитеатр на 3 тысячи мест, 5 кино- и концертных залов, выставочные павильоны, 70 магазинов, 300 торговых рядов, 11 ремесленных домов, восточный базар, ювелирный центр, фонтаны и прогулочная набережная.Комплекс рассчитан на прием до 3 миллионов посетителей в год, здесь будут трудоустроены более 2 тысяч человек. Ожидается, что объем оказываемых услуг увеличится на 1,2 триллиона сумов, отмечено в сообщении.Выступая на церемонии, президент также тепло поприветствовал зарубежных гостей и выразил уважение и добрые пожелания странам-партнерам.Церемония завершилась большим праздничным концертом.
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комплекс хива туризм мирзиёев открытие
комплекс хива туризм мирзиёев открытие
Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива
09:51 02.05.2025 (обновлено: 10:10 02.05.2025)
Комплекс — город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы. Центр построен на 25 гектарах, на берегу озера Говук.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Во время поездки в Хиву президент Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии нового туристического центра. В своем выступлении глава государства отметил великое прошлое Хорезма и его стремительно растущий туристический потенциал.
"Хорезм — поистине жемчужина Востока, он внес бесценный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. Этот древний край является родиной известных во всем мире ученых и мыслителей, полководцев и правителей, богословов, талантливых поэтов и хафизов", — сказал глава государства.
Комплекс — город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы.
Центр построен на 25 гектарах ранее малопродуктивной и засоленной земли. Одна из сторон комплекса выходит на озеро Говук площадью 150 гектаров, вокруг которого формируются зеленые зоны — это делает локацию еще более привлекательной для туристов.
На территории нового комплекса "Арда Хива" разместились 17 гостиниц и гостевых домов, 9 ресторанов, открытый и закрытый аквапарки, амфитеатр на 3 тысячи мест, 5 кино- и концертных залов, выставочные павильоны, 70 магазинов, 300 торговых рядов, 11 ремесленных домов, восточный базар, ювелирный центр, фонтаны и прогулочная набережная.
Комплекс рассчитан на прием до 3 миллионов посетителей в год, здесь будут трудоустроены более 2 тысяч человек. Ожидается, что объем оказываемых услуг увеличится на 1,2 триллиона сумов, отмечено в сообщении.
"Убежден, что "Арда Хива" откроет новую страницу в развитии туризма в Хорезме, станет его второй "визитной карточкой". Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность предпринимателям и инвесторам, строителям и специалистам, всем, кто внес достойный вклад в это благородное дело", — сказал президент.
Выступая на церемонии, президент также тепло поприветствовал зарубежных гостей и выразил уважение и добрые пожелания странам-партнерам.
"Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в мире, Узбекистан твердо следует по собственному пути. Наш народ живет в атмосфере мира и благополучия, дружбы и сотрудничества, в духе созидания. Все наши цели и планы, каждая реформа направлены на улучшение жизни людей, и мы неуклонно будем продолжать эту нашу работу. Убежден, что вместе с вами, дорогие мои, самоотверженно трудясь, мы превратим Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Церемония завершилась большим праздничным концертом.