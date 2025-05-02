https://uz.sputniknews.ru/20250502/shavkat-mirziyoev-otkrytie-turisticheskiy-tsentr-arda-xiva-49136369.html

Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива

Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии туристического центра Арда Хива

Sputnik Узбекистан

Комплекс – город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы. Центр построен на 25 гектарах, на берегу озера Говук.

2025-05-02T09:51+0500

2025-05-02T09:51+0500

2025-05-02T10:10+0500

хива

шавкат мирзиёев

открытие

туризм

туристы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49134699_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2f07264745be8336f1ad5bb895acdf51.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во время поездки в Хиву президент Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии нового туристического центра. В своем выступлении глава государства отметил великое прошлое Хорезма и его стремительно растущий туристический потенциал.Комплекс — город внутри древнего города. Он представляет собой уникальный проект с архитектурным решением, сочетающим в себе исторические мотивы и современные формы.Центр построен на 25 гектарах ранее малопродуктивной и засоленной земли. Одна из сторон комплекса выходит на озеро Говук площадью 150 гектаров, вокруг которого формируются зеленые зоны — это делает локацию еще более привлекательной для туристов.На территории нового комплекса "Арда Хива" разместились 17 гостиниц и гостевых домов, 9 ресторанов, открытый и закрытый аквапарки, амфитеатр на 3 тысячи мест, 5 кино- и концертных залов, выставочные павильоны, 70 магазинов, 300 торговых рядов, 11 ремесленных домов, восточный базар, ювелирный центр, фонтаны и прогулочная набережная.Комплекс рассчитан на прием до 3 миллионов посетителей в год, здесь будут трудоустроены более 2 тысяч человек. Ожидается, что объем оказываемых услуг увеличится на 1,2 триллиона сумов, отмечено в сообщении.Выступая на церемонии, президент также тепло поприветствовал зарубежных гостей и выразил уважение и добрые пожелания странам-партнерам.Церемония завершилась большим праздничным концертом.

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

комплекс хива туризм мирзиёев открытие