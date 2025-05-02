https://uz.sputniknews.ru/20250502/uzbekskie-muzykanty-primut-uchastie-mejdunarodniy-forum-uda-fudjeyra-49158362.html

Узбекские музыканты примут участие в III Международном форуме уда в Фуджейре

Узбекские музыканты примут участие в III Международном форуме уда в Фуджейре

Sputnik Узбекистан

Третий Международный форум уда пройдет с 5 по 7 мая в Академии изящных искусств Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах под названием "Один уд, много культур".

2025-05-02T13:56+0500

2025-05-02T13:56+0500

2025-05-02T14:30+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Узбекские музыканты примут участие в III Международном форуме уда в Фуджейре. Об этом сообщает ИА "Дунё".Третий Международный форум уда пройдет с 5 по 7 мая в Академии изящных искусств Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах под названием "Один уд, много культур".Узбекистан на форуме представят заслуженные артисты, педагоги и профессора Государственной консерватории Узбекистана, лауреаты фестиваля молодежи, а также студенты консерватории.В форуме также примут участие исполнители на уде и национальных инструментах из Марокко, Азербайджана, Турции, Ирана, Египта, Сирии, Омана, Ирака и Испании.По мнению организаторов, данный форум будет способствовать развитию сотрудничества в сфере культуры. Цель мероприятия — подчеркнуть важность инструмента уд как символа культурного разнообразия и моста общения между цивилизациями.Директор Академии изящных искусств Фуджейры Али Обаид Аль Хефаити заявил, что форум отражает приверженность академии развитию культурного общения и сотрудничества между народами посредством музыки.На церемонии открытия оркестр из 50 музыкантов разных народов исполнит музыкальную программу в разных музыкальных стилях. Прозвучит индийская, узбекская, азербайджанская, турецкая музыка, а также испанское фламенко, рок и арабская восточная музыка. На форуме представят сольные и коллективные номера."Третий Международный форум уда в Фуджейре — это уникальный проект и платформа, которая сочетает в себе исполнительское мастерство, культурный обмен и, она несомненно, обогатит местную и международную художественную сцену", — подчеркнули в агентстве.

оаэ

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