https://uz.sputniknews.ru/20250502/v-etom-godu-uzbekistan-xotyat-privlech-2-mln-inostrannyx-10-mln-vnutrennix-turistov-49167918.html

В этом году в Узбекистан хотят привлечь 2 млн иностранных и 10 млн внутренних туристов

В этом году в Узбекистан хотят привлечь 2 млн иностранных и 10 млн внутренних туристов

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором подчеркнул, что Хорезм — это перекресток, где соединяются славная история нашего народа и новые реформы.

2025-05-02T16:22+0500

2025-05-02T16:22+0500

2025-05-02T16:43+0500

туризм

шавкат мирзиёев

хива

хорезмская область

общество

культура

туристы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1b/48592235_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11093cec9ec593c3dafbebbb6c200ea7.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание в Ургенчском районе, посвященное приоритетным задачам социально-экономического развития Хорезмской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено что в регионе существует немало актуальных проблем. Уровень бедности в области по-прежнему составляет около 12%, число безработных — 45 тысяч человек. В этой связи было отмечено, что хокимы и их заместители должны превращать каждую возможность в реализуемый проект, создавать новые рабочие места, развивать промышленность, сферу услуг, туризм, сельское хозяйство и экспортный потенциал.Глава государства обозначил имеющиеся возможности и меры по их эффективному использованию.Было подчеркнуто, что общий экспортный потенциал туризма в стране оценивается в $10 млрд, из которых $2 млрд может обеспечить Хорезм. Однако этот потенциал до конца не используется. В то же время многие памятники культуры Хорезма еще не исследованы. Мало информации о таких исторических объектах, как "Сулейман калъа " в Хазораспе, "Калажик калъа" в Богате, "Хон боги" и "Олма отишган калъа" в Янгиарыке.Президент поручил чиновникам привлечь опытных археологов из-за рубежа и начать практическую работу по выявлению и реставрации исторических памятников.В Хорезме активно развиваются более 40 направлений ремесленничества, и туристов особенно интересует сам процесс изготовления изделий, отметил глава государства.В связи с этим в районе Мевастон на площади 6 гектаров будет создан Центр ремесел, а на подготовку кадров ежегодно будут выделять 1 млрд сумов.Кроме того, будет разработан четырехдневный маршрут "Тур по замкам", соединяющий 8 древних крепостей Хорезма и Каракалпакстана . Согласно генплану, вокруг этих фортов будут созданы объекты сервиса.Важное значение имеет и развитие заведений общественного питания. Президент подчеркнул необходимость поддержки рестораторов, продвигающих национальную кухню за рубежом. Государство частично компенсирует расходы, связанные с регистрацией, получением разрешений и управлением ресторанов узбекской кухни за рубежом.Также обсуждались вопросы увеличения гостиничных мест и транспортных маршрутов, создания новых развлекательных и тематических пространств, подготовки гидов и официантов.В целом на текущий год поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 миллионов долларов, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг. Планируется привлечь 2 миллиона иностранных и 10 миллионов внутренних туристов и довести экспорт туризма до $700 млн.В завершение совещания была заслушана информация ответственных лиц о планах реализации намеченных мер.

хива

хорезмская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хорезм совещание туризм мирзиёев туристы экономика