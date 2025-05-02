Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
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Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года являются промышленность 1,7% и сфера услуг — 1,5%.
По итогам января – марта 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 6,8% и составил почти 333,6 трлн сумов.
По данным Нацкомитета по статистике, за 3 месяца 2025 года положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли промышленность — 1,7% и сфера услуг — 1,5%.
"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля сферы услуг в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 55,9% до 56,1%, промышленности — с 27,8% до 27,9%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 9,7% до 9,5%, строительства — с 6,6% до 6,5%", — говорится в сообщении ведомства.
О том, какие отрасли экономики составили большую часть ВВП страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.