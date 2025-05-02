Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250502/vklad-otrasley-ekonomiki-vvp-uzbekistana-infografika-49173212.html
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года являются сфера услуг — 56,1% и промышленность 27,9%.
2025-05-02T18:05+0500
2025-05-02T18:05+0500
инфографика
ввп
узбекистан
мультимедиа
сельское хозяйство
промышленность
сфера услуг
строительство
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49171630_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6d8136c70649ff2b6a3fed908ae3316.png
По итогам января – марта 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 6,8% и составил почти 333,6 трлн сумов. По данным Нацкомитета по статистике, за 3 месяца 2025 года положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли промышленность — 1,7% и сфера услуг — 1,5%.О том, какие отрасли экономики составили большую часть ВВП страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49171630_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ffdac72ae89a9ec836f739834cb933e7.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ввп инфографика промышленность сфера услуг экономика узбекистан
ввп инфографика промышленность сфера услуг экономика узбекистан

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

18:05 02.05.2025
Подписаться
Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года являются промышленность 1,7% и сфера услуг — 1,5%.
По итогам января – марта 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 6,8% и составил почти 333,6 трлн сумов.
По данным Нацкомитета по статистике, за 3 месяца 2025 года положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли промышленность — 1,7% и сфера услуг — 1,5%.

"По сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля сферы услуг в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 55,9% до 56,1%, промышленности — с 27,8% до 27,9%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 9,7% до 9,5%, строительства — с 6,6% до 6,5%", — говорится в сообщении ведомства.

О том, какие отрасли экономики составили большую часть ВВП страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Вклад_отраслей_экономики_в_ВВП_Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Вклад_отраслей_экономики_в_ВВП_Узбекистана - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0