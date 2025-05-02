https://uz.sputniknews.ru/20250502/vklad-otrasley-ekonomiki-vvp-uzbekistana-infografika-49173212.html

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года являются сфера услуг — 56,1% и промышленность 27,9%.

2025-05-02T18:05+0500

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2025-05-02T18:05+0500

инфографика

ввп

узбекистан

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сельское хозяйство

промышленность

сфера услуг

строительство

экономика

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По итогам января – марта 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Объем валового внутреннего продукта Узбекистана по сравнению с соответствующим периодом 2024 года вырос на 6,8% и составил почти 333,6 трлн сумов. По данным Нацкомитета по статистике, за 3 месяца 2025 года положительный вклад в прирост ВВП Узбекистана внесли промышленность — 1,7% и сфера услуг — 1,5%.О том, какие отрасли экономики составили большую часть ВВП страны — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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