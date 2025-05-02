https://uz.sputniknews.ru/20250502/zapret-na-vvoz-v-rossiyu-semey-migrantov-eaes-protivorechil-by-dogovoru-o-eaes---mid-rf-49170957.html
Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФ
Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФ
Sputnik Узбекистан
Возможность вести трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в РФ совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.
2025-05-02T17:30+0500
2025-05-02T17:30+0500
2025-05-02T17:30+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян, сообщает РИА Новости.По его словам, в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В связи с этим в публичном поле появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС.Он отметил, что возможность осуществлять трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в России совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.Ранее группа депутатов Госдумы от Либерально-демократической партии России во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, этот вопрос планируется рассмотреть в ноябре.
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еаэс россия трудовые мигранты агасадян
еаэс россия трудовые мигранты агасадян
Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФ
Возможность вести трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в РФ совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян, сообщает РИА Новости.
По его словам, в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В связи с этим в публичном поле появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив.
"Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует", — заявил Агасандян.
По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС.
"Это противоречило бы международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках Договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств ЕАЭС особый миграционный режим в РФ. Более благоприятный — только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ", — отметил Агасандян.
Он отметил, что возможность осуществлять трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в России совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.
"Это не ставится под сомнение", — подчеркнул Агасандян.
Ранее группа депутатов Госдумы от Либерально-демократической партии России во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, этот вопрос планируется рассмотреть в ноябре.