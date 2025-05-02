https://uz.sputniknews.ru/20250502/zapret-na-vvoz-v-rossiyu-semey-migrantov-eaes-protivorechil-by-dogovoru-o-eaes---mid-rf-49170957.html

Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФ

Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФ

Sputnik Узбекистан

Возможность вести трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в РФ совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.

2025-05-02T17:30+0500

2025-05-02T17:30+0500

2025-05-02T17:30+0500

еаэс

трудовые мигранты

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49171275_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_fe9708faf9f29e6b410cb9f81f9264a3.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян, сообщает РИА Новости.По его словам, в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В связи с этим в публичном поле появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС.Он отметил, что возможность осуществлять трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в России совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима.Ранее группа депутатов Госдумы от Либерально-демократической партии России во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, этот вопрос планируется рассмотреть в ноябре.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс россия трудовые мигранты агасадян