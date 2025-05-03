https://uz.sputniknews.ru/20250503/mid-uzbekistana-posol-rf-obsudili-voprosy-soblyudeniya-prav-trudovyx-migrantov-v-rossii-49185749.html
В МИД Узбекистана с послом РФ обсудили вопросы соблюдения прав трудовых мигрантов в России
В МИД Узбекистана с послом РФ обсудили вопросы соблюдения прав трудовых мигрантов в России
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность продолжить тесное взаимодействие по взаимному обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана и России на территории обеих стран.
2025-05-03T17:29+0500
2025-05-03T17:29+0500
2025-05-03T17:52+0500
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узбекистан
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов провел встречу с Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.По информации ведомства, в рамках переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям узбекско-российского сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия.Отмечен высокий уровень узбекско-российского сотрудничества по консульско-правовым вопросам – ежегодно проводятся консульские консультации. Также налажено взаимодействие в сфере миграции – ежемесячно проводятся встречи двусторонней рабочей группы по вопросам упорядочения оргнабора граждан Узбекистана для работы в РФ.Собеседники подчеркнули, что регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами активно способствуют эффективной защите прав и интересов граждан обеих стран, совершенствованию механизмов взаимодействия в сфере консульских услуг, а также оперативному решению вопросов, связанных с трудовой миграцией.Речь идет о предвыездной языковой и профессиональной подготовке граждан, переносе части разрешительных процедур в Узбекистан и мер по обеспечению соблюдения законодательства.По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по взаимному обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана и России на территории обеих стран.
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трудовые мигранты миграция россия узбекистан мальгинов посол мид руз
трудовые мигранты миграция россия узбекистан мальгинов посол мид руз
В МИД Узбекистана с послом РФ обсудили вопросы соблюдения прав трудовых мигрантов в России
17:29 03.05.2025 (обновлено: 17:52 03.05.2025)
Достигнута договоренность продолжить тесное взаимодействие по взаимному обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана и России на территории обеих стран.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов провел встречу с Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
По информации ведомства, в рамках переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям узбекско-российского сотрудничества.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Отмечен высокий уровень узбекско-российского сотрудничества по консульско-правовым вопросам – ежегодно проводятся консульские консультации.
Также налажено взаимодействие в сфере миграции – ежемесячно проводятся встречи двусторонней рабочей группы по вопросам упорядочения оргнабора граждан Узбекистана для работы в РФ.
Собеседники подчеркнули, что регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами активно способствуют эффективной защите прав и интересов граждан обеих стран, совершенствованию механизмов взаимодействия в сфере консульских услуг, а также оперативному решению вопросов, связанных с трудовой миграцией.
Речь идет о предвыездной языковой и профессиональной подготовке граждан, переносе части разрешительных процедур в Узбекистан и мер по обеспечению соблюдения законодательства.
По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по взаимному обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана и России на территории обеих стран.