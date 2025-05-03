https://uz.sputniknews.ru/20250503/mirziyoev-putin-obsudili-razvitie-ukreplenie-uzbeksko-rossiyskix-otnosheniy-49185291.html
Мирзиёев и Путин обсудили по телефону укрепление узбекско-российских отношений
Мирзиёев и Путин обсудили по телефону укрепление узбекско-российских отношений
Sputnik Узбекистан
Собеседники высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
2025-05-03T15:42+0500
2025-05-03T15:42+0500
2025-05-03T18:28+0500
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефонный разговор
россия
узбекистан
сотрудничество
день победы
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44099645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e21a016efc01629a3745d251c2c3b443.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.В данном контексте стороны высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".С удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Президент Узбекистана подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве.
россия
узбекистан
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44099645_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f20d336c40e312e62fd945d435900fdb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин мирзиёев телефонный разговор
путин мирзиёев телефонный разговор
Мирзиёев и Путин обсудили по телефону укрепление узбекско-российских отношений
15:42 03.05.2025 (обновлено: 18:28 03.05.2025)
Собеседники высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", – говорится в сообщении.
В данном контексте стороны высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
С удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма.
Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.
В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Президент Узбекистана подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве.