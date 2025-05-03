https://uz.sputniknews.ru/20250503/mirziyoev-putin-obsudili-razvitie-ukreplenie-uzbeksko-rossiyskix-otnosheniy-49185291.html

Мирзиёев и Путин обсудили по телефону укрепление узбекско-российских отношений

Мирзиёев и Путин обсудили по телефону укрепление узбекско-российских отношений

Sputnik Узбекистан

Собеседники высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

2025-05-03T15:42+0500

2025-05-03T15:42+0500

2025-05-03T18:28+0500

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

россия

узбекистан

сотрудничество

день победы

москва

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.В данном контексте стороны высоко оценили плодотворные результаты прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".С удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма.Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Президент Узбекистана подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве.

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