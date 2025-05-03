https://uz.sputniknews.ru/20250503/obsujdeny-perspektivy-kooperatsii-predprinimateli-uzbekistana-rossii-49183946.html

Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты

Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты

Sputnik Узбекистан

Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов встретился с делегацией деловых кругов Приморского края России во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.

2025-05-03T13:41+0500

2025-05-03T13:41+0500

2025-05-03T13:49+0500

приморье

узбекистан

"иннопром"

россия

тпп

сотрудничество

промышленность

торговля

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Предприниматели Узбекистана и России обсудили перспективы углубления промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).В Ташкенте прошла встреча между заместителем председателя ТПП Узбекистана Дилшодом Расуловым и делегацией деловых кругов Приморского края Российской Федерации во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией и высоко оценили успешное проведение в Ташкенте пятой международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В ходе переговоров основное внимание было уделено углублению промышленной кооперации. По итогам встречи были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в производстве лифтов и строительных материалов, а также об обеспечении регулярного обмена информацией о ситуации на рынке, выставках и ярмарках.

приморье

узбекистан

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