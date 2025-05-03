https://uz.sputniknews.ru/20250503/obsujdeny-perspektivy-kooperatsii-predprinimateli-uzbekistana-rossii-49183946.html
Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты
Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты
Sputnik Узбекистан
Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов встретился с делегацией деловых кругов Приморского края России во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.
2025-05-03T13:41+0500
2025-05-03T13:41+0500
2025-05-03T13:49+0500
приморье
узбекистан
"иннопром"
россия
тпп
сотрудничество
промышленность
торговля
бизнесмены
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/03/49184407_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_b23cf490452d2d50c62e55f2d9d86b15.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Предприниматели Узбекистана и России обсудили перспективы углубления промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).В Ташкенте прошла встреча между заместителем председателя ТПП Узбекистана Дилшодом Расуловым и делегацией деловых кругов Приморского края Российской Федерации во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией и высоко оценили успешное проведение в Ташкенте пятой международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В ходе переговоров основное внимание было уделено углублению промышленной кооперации. По итогам встречи были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в производстве лифтов и строительных материалов, а также об обеспечении регулярного обмена информацией о ситуации на рынке, выставках и ярмарках.
приморье
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/03/49184407_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_d63d6b385006913d64d858fe34ecfd26.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тпп сотрудничество промкооперация узбекистан россия промышленность торговля
тпп сотрудничество промкооперация узбекистан россия промышленность торговля
Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты
13:41 03.05.2025 (обновлено: 13:49 03.05.2025)
Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов встретился с делегацией деловых кругов Приморского края России во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Предприниматели Узбекистана и России обсудили перспективы углубления промышленной кооперации, сообщает
пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).
В Ташкенте прошла встреча между заместителем председателя ТПП Узбекистана Дилшодом Расуловым и делегацией деловых кругов Приморского края Российской Федерации во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.
В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией и высоко оценили успешное проведение в Ташкенте пятой международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия".
В ходе переговоров основное внимание было уделено углублению промышленной кооперации.
"Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах электротехники, строительных материалов, пищевой промышленности, оптовой торговли, автомобилестроения, текстильной промышленности и других направлениях", – отметили в ТПП.
По итогам встречи были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в производстве лифтов и строительных материалов, а также об обеспечении регулярного обмена информацией о ситуации на рынке, выставках и ярмарках.