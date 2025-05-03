https://uz.sputniknews.ru/20250503/ostanovit-konflikt-dvux-yadernyx-derjav-sposobna-tolko-rossiya-49186417.html

Остановить конфликт двух ядерных держав способна только Россия

Остановить конфликт двух ядерных держав способна только Россия

Sputnik Узбекистан

После того как террористы расстреляли туристов в индийской части Кашмира, и в Пакистане, и в Индии стали говорить о войне. Дели обвиняет в теракте пакистанские спецслужбы, Исламабад уверяет в своей непричастности, но все говорят о готовности нанести удар по противнику.

2025-05-03T18:18+0500

2025-05-03T18:18+0500

2025-05-03T18:24+0500

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Может ли Россия быть миротворцем? Странный вопрос, ведь наша страна не раз выступала в этой роли. Но на фоне украинского конфликта Запад попытался демонизировать Россию, представляя нас агрессором, угрозой Европе и глобальному миру. Тем показательней то, что именно на Западе сейчас признают, что только Россия способна стать миротворцем в конфликте, способном перерасти в ядерную войну. Речь не о Европе, а о Южной Азии, то есть об индо-пакистанском споре, пишет обозреватель РИА Новости.После того как десять дней назад террористы расстреляли туристов в индийской части Кашмира, и в Пакистане, и в Индии стали говорить о войне. Дели обвиняет в теракте пакистанские спецслужбы, Исламабад уверяет в своей непричастности, но все говорят о готовности нанести удар по противнику. Отношения двух стран все 78 лет независимости носят враждебный характер — раздел британской Индии прошел крайне болезненно и самым ярким проявлением этого стал спорный Кашмир, на который претендуют оба государства. Они дважды воевали за него (первая война 1947-1948 годов закончилась разделом), а всего между ними было три войны: последняя в 1971-м, после которой благодаря поддержке индийской армии Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш. С тех пор отношения не раз обострялись — как из-за приграничных конфликтов, так и из-за терактов, — но войн не было. Этому немало способствовало то, что обе страны обзавелись ядерным оружием, но, будучи сдерживающим фактором, его наличие одновременно резко повышает цену возможной войны. Сложно представить себе последствия обмена ядерными ударами в самом густонаселенном регионе мира — в обеих странах проживает почти четверть населения планеты.Нынешнее обострение не приведет к ядерной войне, хотя эскалация, обмен ударами и даже локальные боевые действия вполне возможны. Индийский премьер Моди даже отменил свои заграничные визиты — в частности, он должен был присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Вместо него Индию будет представлять министр обороны. На первый взгляд, странное решение: казалось бы, министр должен быть на рабочем месте в столь напряженный момент. Но если вспомнить и про значение России для Индии, и нашу роль в индо-пакистанских конфликтах, то все станет понятней.Россия не просто важнейший поставщик оружия в Индию — наши отношения насчитывают шесть десятилетий и прошли проверку самыми разными испытаниями. В том числе и индо-пакистанской войной 1965 года — когда после конфликта в Кашмире именно Россия стала посредником для заключения мирного соглашения двух стран. В начале января 1966 года в Ташкенте премьер-министр Косыгин собрал руководителей двух государств на переговоры — и даже смерть индийского премьера Шастри (он скончался после подписания документов) не отменила достигнутого соглашения. Да, через пять лет соседи снова сорвались в войну, но ее причиной был уже не Кашмир, а внутрипакистанские проблемы (западная часть страны так и не смогла найти общий язык с восточной, требовавшей себе большей автономии). Посредничество СССР высоко оценивалось обеими странами и рассматривалось как действительно честное.Но если связи с Индией крепли все последующие после 1965-го годы, то на отношениях с Пакистаном сказались и война 1971-го, и особенно Афганская война. В ходе последней Пакистан, по сути, превратился в базу для американской прокси-войны против СССР, хотя и пытался найти пути для диалога с Москвой. Окончание афганской войны, как и прекращение конфронтации Москвы и Пекина (а Пакистан был близким союзником КНР), открыли возможности для восстановления отношений двух стран, однако после распада Союза Москве было не до Южной Азии.Уже при Путине отношения двух стран стали налаживаться — и Пакистан даже стал членом Шанхайской организации сотрудничества. Вместе и одновременно с Индией, то есть российско-китайский альянс по безопасности в Центральной Азии расширил свою сферу интересов на юг континента.Учитывая наличие не только индо-пакистанских, но и индо-китайских пограничных споров, это был большой вызов для ШОС, но уклоняться от него ни Москва, ни Пекин не хотели. Тем более что за последние пару десятилетий (особенно на фоне американской афганской войны) Пакистан стремился отойти от сильной ориентации на США (сохраняя тесные связи с Британией), а сами Штаты принялись все более серьезно обхаживать Индию. Для России и Китая было бы совершенно неразумно оставлять инициативу англосаксам.Конечно, американское влияние на Индию за последние годы усилилось — однако Дели не только не хочет проводить сближение с Вашингтоном за счет Москвы, но и не горит желанием быть американской картой в антикитайских комбинациях. А влияние США на Пакистан серьезно ослабло — поэтому американское посредничество в индо-пакистанском конфликте (о котором уже говорят в Вашингтоне) не представляется эффективным.Очень показательно в этой связи появившееся во французском Boulevard Voltaire интервью специалиста по геополитике Александра дель Валля — с говорящим названием "Примирить Индию и Пакистан способна лишь Россия". Французский эксперт разбирает, кто мог бы стать посредником-миротворцем: "Британцы — точно нет, это исключено. У них нет необходимого инструментария, тем более что они заложники своей очень большой и очень влиятельной пакистанской общины. Пакистан — в чем-то подобно Алжиру в нашей стране — может спровоцировать беспорядки во множестве кварталов в Англии.Американцы на стороне Индии, но они стараются не слишком ссориться с Пакистаном, который представляет собой настоящую бомбу замедленного действия и может перейти под контроль джихадистов.Китай недавно заявил, что намерен поддерживать Пакистан. КНР, конечно, не будет рисковать тем, что один из ее городов будет стерт с лица земли ради прекрасных глаз пакистанцев, но китайско-пакистанский альянс по-прежнему очень силен и Индия ему не соперник".Дель Валль объясняет, почему Америка не хочет ссориться с Пакистаном, — она боится дестабилизации и прихода к власти там джихадистов, — однако в реальности главной пакистанской проблемой сейчас остается нежелание армейской верхушки и традиционных политических кланов пускать к власти самого популярного политика страны, бывшего премьер-министра Имран Хана. Его держат в тюрьме, а его партии мешают получить большинство в парламенте, что приводит к дестабилизации и так неспокойной ситуации в Пакистане. При этом Имран Хан известен резкими антиамериканскими заявлениями (в том числе и по вопросам антироссийской политики) — хотя все они касались предыдущей администрации. Команда Трампа вроде бы даже хотела надавить на Исламабад для освобождения Хана, но в любом случае доверия между Вашингтоном и пакистанскими властями сейчас нет.Поэтому и посредником Штаты быть не могут. В отличие от России — вот как рассуждает дель Валль:"По сути, единственной державой, способной сыграть роль посредника, является Россия. Только она способна примирить две стороны, потому что у нее хорошие отношения и с Пакистаном, и с Индией. Между прочим, именно Россия привела Индию в БРИКС, куда также входит Китай. БРИКС — это не стратегический альянс, а горизонтальный экономический и геополитический форум, выступающий за многополярный мир. И не исключено, что в рамках этого форума державы БРИКС гораздо успешнее, чем ООН, смогут найти решение, которое приведет к заключению соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией. Если ситуация не зайдет чересчур далеко, это вполне вероятно.И давайте не будем заблуждаться: сейчас только БРИКС может играть роль мирового полицейского или даже миротворца — а не ООН и Запад, которые, напротив, только и делают, что раздувают пламя конфликтов и разжигают новую холодную войну".Внимание француза к БРИКС понятно — именно это объединение в последнее время все больше на слуху, оно активно расширяется. Однако в него не входит Пакистан — в отличие от ШОС, куда вместе с ним входят и Индия, и Россия, и Китай. Именно ШОС имеет огромный потенциал для миротворческой деятельности в Азии, то есть для поиска решения споров между своими участниками. И Россия действительно способна сыграть ключевую роль в индо-пакистанском урегулировании — как это было шесть десятилетий назад.Посмотрим, будут ли на параде в Москве не только высокопоставленные индийские, но и пакистанские представители.

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