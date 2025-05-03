https://uz.sputniknews.ru/20250503/rossiyskie-voennye-porazili-logisticheskiy-tsentr-vsu-rayon-dnepropetrovska-49184736.html

Российские военные поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

Российские военные поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

Sputnik Узбекистан

Также российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов.

2025-05-03T14:31+0500

2025-05-03T14:31+0500

2025-05-03T14:31+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж оборон. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.Кроме того, российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил Лебедев.

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