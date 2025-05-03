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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250503/rossiyskie-voennye-porazili-logisticheskiy-tsentr-vsu-rayon-dnepropetrovska-49184736.html
Российские военные поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Российские военные поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска
Sputnik Узбекистан
Также российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов.
2025-05-03T14:31+0500
2025-05-03T14:31+0500
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россия
украина
безопасность
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж оборон. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.Кроме того, российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил Лебедев.
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всу сво россия украина боеприпасы дрон безопасность вс рф логистический центр
всу сво россия украина боеприпасы дрон безопасность вс рф логистический центр

Российские военные поразили логистический центр ВСУ в районе Днепропетровска

14:31 03.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Также российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Ударами в районе Днепропетровска поражены логистический центр ВСУ, а также украинские военные, переброшенные к линии боевого соприкосновения на второй рубеж оборон. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В районе Днепропетровска – четыре удара. Прилетело по логистическому центру ВСУ. Еще серия прилетов недалеко от линии боевого соприкосновения по переброшенным на вторую линию обороны свежим силам ВСУ", – рассказал Лебедев.

Он добавил, что в месте ударов располагались используемые ВСУ арсеналы и склады боеприпасов.
Кроме того, российские войска нанесли удар по аэродрому в Вознесенске Николаевской области Украины, где ВСУ собирают беспилотники и тренируют дроноводов, сообщил Лебедев.

"Вознесенск, прилет (по аэродрому - ред.)... Подтверждаются данные, что на Мартыновском аэродроме собирают БПЛА и тренируют дроноводов", – заявил Лебедев.

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