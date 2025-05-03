https://uz.sputniknews.ru/20250503/skolko-stoit-kilogramm-plova-v-raznyx-regionax-uzbekistana-49183107.html
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые статистическое ведомство республики ввело "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменилась цена блюда в разных областях страны.
2025-05-03T11:12+0500
2025-05-03T11:12+0500
2025-05-03T11:12+0500
инфографика
индекс плова
узбекистан
блюдо
плов
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Стоимость одного килограмма плова, который включает примерно три порции, в разных регионах Узбекистана составляет от немногим более 95 тыс. сумов до свыше 112 тыс. сумов.Самым дорогим ингредиентом популярнейшего блюда узбекской кухни является мясо, самым бюджетным — лук.В каком регионе плов стоит дороже или дешевле смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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плов инфографика мультимедиа узбекистан
плов инфографика мультимедиа узбекистан
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые статистическое ведомство республики ввело "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменилась цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова, который включает примерно три порции, в разных регионах Узбекистана составляет от немногим более 95 тыс. сумов до свыше 112 тыс. сумов.
Самым дорогим ингредиентом популярнейшего блюда узбекской кухни является мясо, самым бюджетным — лук.
В каком регионе плов стоит дороже или дешевле смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.