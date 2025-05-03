https://uz.sputniknews.ru/20250503/v-uzbekistane-zazvuchala-voda-1-maya-otkryli-sezon-fontanov-49165901.html

В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов

В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов

Sputnik Узбекистан

1 мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов — праздник, символизирующий начало теплого сезона. В этот день по всей стране вновь оживают архитектурные водные шедевры, превращая города в оазисы прохлады и красоты.

2025-05-03T19:15+0500

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2025-05-03T19:15+0500

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Фонтаны снова в деле: Узбекистан отмечает День фонтановС наступлением мая улицы и площади узбекских городов наполняются звуками падающей воды и радостными голосами горожан — в стране отмечают День фонтанов. Ежегодно 1 мая, в унисон с наступлением тепла, запускается сезон работы фонтанов, которые становятся настоящим украшением общественных пространств.Фонтаны будут работать до поздней осени, радуя прохожих своей красотой и даря приятную передышку от летней жары. А 1 мая каждый год напоминает, что простая вода, обрамлённая искусством и инженерной мыслью, способна стать символом жизни, обновления и радости.

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