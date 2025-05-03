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https://uz.sputniknews.ru/20250503/v-uzbekistane-zazvuchala-voda-1-maya-otkryli-sezon-fontanov-49165901.html
В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов
В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов
Sputnik Узбекистан
1 мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов — праздник, символизирующий начало теплого сезона. В этот день по всей стране вновь оживают архитектурные водные шедевры, превращая города в оазисы прохлады и красоты.
2025-05-03T19:15+0500
2025-05-03T19:15+0500
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Фонтаны снова в деле: Узбекистан отмечает День фонтановС наступлением мая улицы и площади узбекских городов наполняются звуками падающей воды и радостными голосами горожан — в стране отмечают День фонтанов. Ежегодно 1 мая, в унисон с наступлением тепла, запускается сезон работы фонтанов, которые становятся настоящим украшением общественных пространств.Фонтаны будут работать до поздней осени, радуя прохожих своей красотой и даря приятную передышку от летней жары. А 1 мая каждый год напоминает, что простая вода, обрамлённая искусством и инженерной мыслью, способна стать символом жизни, обновления и радости.
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фонтаны узбекистан день фонтанов фотолента праздник
фонтаны узбекистан день фонтанов фотолента праздник

В Узбекистане зазвучала вода: 1 мая открыли сезон фонтанов

19:15 03.05.2025
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1 мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов — праздник, символизирующий начало теплого сезона. В этот день по всей стране вновь оживают архитектурные водные шедевры, превращая города в оазисы прохлады и красоты.
Фонтаны снова в деле: Узбекистан отмечает День фонтанов
С наступлением мая улицы и площади узбекских городов наполняются звуками падающей воды и радостными голосами горожан — в стране отмечают День фонтанов. Ежегодно 1 мая, в унисон с наступлением тепла, запускается сезон работы фонтанов, которые становятся настоящим украшением общественных пространств.
Фонтаны будут работать до поздней осени, радуя прохожих своей красотой и даря приятную передышку от летней жары. А 1 мая каждый год напоминает, что простая вода, обрамлённая искусством и инженерной мыслью, способна стать символом жизни, обновления и радости.
© Sputnik / Бахром Хатамов

В этот день многие горожане специально выбираются на прогулку к любимым фонтанам — сделать фото, насладиться атмосферой и ощутить приближение лета.

В этот день многие горожане специально выбираются на прогулку к любимым фонтанам — сделать фото, насладиться атмосферой и ощутить приближение лета. - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

В этот день многие горожане специально выбираются на прогулку к любимым фонтанам — сделать фото, насладиться атмосферой и ощутить приближение лета.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Это событие уже давно вышло за рамки технического включения насосов: День фонтанов стал неофициальным праздником городского ландшафта, эстетики и уюта. Особенно красочно праздник проходит в Ташкенте, где фонтаны вновь начинают радовать жителей и гостей столицы

Это событие уже давно вышло за рамки технического включения насосов: День фонтанов стал неофициальным праздником городского ландшафта, эстетики и уюта. Особенно красочно праздник проходит в Ташкенте, где фонтаны вновь начинают радовать жителей и гостей столицы - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Это событие уже давно вышло за рамки технического включения насосов: День фонтанов стал неофициальным праздником городского ландшафта, эстетики и уюта. Особенно красочно праздник проходит в Ташкенте, где фонтаны вновь начинают радовать жителей и гостей столицы

© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сезон фонтанов начался в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экологи и архитекторы также подчеркивают значение фонтанов в городской среде. Они не только украшают ландшафт, но и помогают смягчить климат, создавая естественную прохладу и увлажняя воздух

Экологи и архитекторы также подчеркивают значение фонтанов в городской среде. Они не только украшают ландшафт, но и помогают смягчить климат, создавая естественную прохладу и увлажняя воздух - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экологи и архитекторы также подчеркивают значение фонтанов в городской среде. Они не только украшают ландшафт, но и помогают смягчить климат, создавая естественную прохладу и увлажняя воздух

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