https://uz.sputniknews.ru/20250503/xorezm-postroyat-gazoximicheskiy-kompleks-mto-na-10-mlrd-49183307.html

В 2025 году в Хорезме начнут строить газохимический комплекс МТО на $10 млрд

В 2025 году в Хорезме начнут строить газохимический комплекс МТО на $10 млрд

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта будут производиться 14 видов базовых полимерных изделий с высокой добавленной стоимостью общей мощностью 2 миллиона тонн в год.

2025-05-03T12:21+0500

2025-05-03T12:21+0500

2025-05-03T12:28+0500

хорезмская область

газоснабжение

узбекистан

шавкат мирзиёев

промышленность

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Тупроккалинском районе Хорезмской области в 2025 году начнется строительство крупного газохимического комплекса по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью $10 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Хорезмскую область провел в Ургенчском районе совещание по социально-экономическому развитию региона.По его данным, в рамках проекта будут производиться 14 видов базовых полимерных изделий с высокой добавленной стоимостью общей мощностью 2 миллиона тонн в год.Об этом проекте говорилось еще в марте 2024 года во время визита президента в регион. Тогда Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с руководством Минэнерго, "Узкимёсаноат" и представителями крупной зарубежной инвестиционной компании.Тогда же были озвучены ожидания, что будущие мощности будут способны производить 2,5 млн тонн продукции в год, а также будут созданы 3 000 рабочих мест. Проект планировалось реализовать в 2024−2028 годах. Кроме того, в Хазараспе на территории 10 гектаров будет создан химический технопарк, где реализуют проекты по производству полимерной продукции на сумму $100 млн.В мае прошлого года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов сообщал, что власти страны намерены привлечь малазийскую Petronas в производство полимерной продукции по технологии МТО.Ранее АО "Узбекнефтегаз" сообщало, что в среднесрочной перспективе в Бухарской области Узбекистана планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 млрд на основе ГЧП. В состав кластера войдут газохимический комплекс по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 млрд кубометров газа.

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