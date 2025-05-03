В 2025 году в Хорезме начнут строить газохимический комплекс МТО на $10 млрд
12:21 03.05.2025 (обновлено: 12:28 03.05.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса "25 лет Независимости" в Байсунском районе Сурхандарьинской области.
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В рамках проекта будут производиться 14 видов базовых полимерных изделий с высокой добавленной стоимостью общей мощностью 2 миллиона тонн в год.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Тупроккалинском районе Хорезмской области в 2025 году начнется строительство крупного газохимического комплекса по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью $10 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Хорезмскую область провел в Ургенчском районе совещание по социально-экономическому развитию региона.
"В Хорезме запланированы масштабные проекты в сфере химической промышленности. Их реализация позволит превратить эту отрасль в "драйвер" развития региона. В этом году в Тупроккалинском районе начнется первый этап строительства газохимического комплекса стоимостью 10 миллиардов долларов, который будет использовать технологию МТО (метанол-олефины)", – написал Асадов в своем Telegram-канале.
По его данным, в рамках проекта будут производиться 14 видов базовых полимерных изделий с высокой добавленной стоимостью общей мощностью 2 миллиона тонн в год.
Об этом проекте говорилось еще в марте 2024 года во время визита президента в регион. Тогда Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с руководством Минэнерго, "Узкимёсаноат" и представителями крупной зарубежной инвестиционной компании.
Тогда же были озвучены ожидания, что будущие мощности будут способны производить 2,5 млн тонн продукции в год, а также будут созданы 3 000 рабочих мест. Проект планировалось реализовать в 2024−2028 годах.
"Реализация проекта придаст новый импульс развитию газохимической отрасли и станет одним из промышленных флагманов Нового Узбекистана", – говорилось на заседании.
Кроме того, в Хазараспе на территории 10 гектаров будет создан химический технопарк, где реализуют проекты по производству полимерной продукции на сумму $100 млн.
В мае прошлого года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов сообщал, что власти страны намерены привлечь малазийскую Petronas в производство полимерной продукции по технологии МТО.
Ранее АО "Узбекнефтегаз" сообщало, что в среднесрочной перспективе в Бухарской области Узбекистана планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 млрд на основе ГЧП. В состав кластера войдут газохимический комплекс по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 млрд кубометров газа.