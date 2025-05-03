https://uz.sputniknews.ru/20250503/zelenskiy-otverg-predlojenie-moskvy-o-peremirii-v-dni-prazdnovaniya-80-letiya-pobedy-49185516.html
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы
Sputnik Узбекистан
При этом глава киевского режима настаивает на прекращении огня на 30 дней, сообщают СМИ.
2025-05-03T16:47+0500
2025-05-03T16:47+0500
2025-05-03T16:58+0500
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парад победы
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9 мая
перемирие
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о трехдневном перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости.Он также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, чьи слова приводит AFP."Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — утверждает он.При этом глава киевского режима настаивает на прекращении огня на 30 дней, сообщают СМИ.Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.
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зеленский парад победа москва путин киев 9 мая
зеленский парад победа москва путин киев 9 мая
Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы
16:47 03.05.2025 (обновлено: 16:58 03.05.2025)
При этом глава киевского режима настаивает на прекращении огня на 30 дней, сообщают СМИ.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о трехдневном перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости.
Он также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, чьи слова приводит AFP.
"(Украина не будет - ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая", – приводит Франс пресс цитату Зеленского.
"Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", — утверждает он.
При этом глава киевского режима настаивает на прекращении огня на 30 дней, сообщают СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют посетить политики разных стран. Участие в торжествах в Москве 9 мая примут иностранные делегации почти всех стран СНГ, за исключением Молдавии и Украины.