https://uz.sputniknews.ru/20250504/9-maya-v-park-pobedy-tashkent-novye-ekspozitsii-49187561.html
К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции
К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции
Sputnik Узбекистан
В связи с этим, 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс временно приостановят
2025-05-04T09:50+0500
2025-05-04T09:50+0500
2025-05-04T10:30+0500
узбекистан
победа
мемориальный комплекс "парк победы"
общество
музей
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе.Также на территории комплекса проведут уборку и дезинфекцию.Напомним, что мемориальный комплекс "Парк Победы". был построен в Ташкенте в 2020 году к 75-летию Победы. Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свою эмоциональную окраску. Здесь есть зоны ужасов войны, зоны героизма, стойкости и самоотверженности воинов, зона скорби, зоны радости и благодарности. На территории парка находятся музей "Шон-Шараф", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь ежегодно проводят официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.
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9 мая парк победы ташкент
9 мая парк победы ташкент
К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции
09:50 04.05.2025 (обновлено: 10:30 04.05.2025)
В связи с этим, 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс временно приостановят.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции, сообщает
пресс-служба Минобороны Узбекистана.
"В мемориальном комплексе "Парк Победы", расположенном в Алмазарском районе столицы, запланированы работы по подготовке к Дню памяти и почестей. В рамках этих мероприятий в государственном музее " Шон-Шараф”, входящем в состав комплекса, будут размещены новые экспозиции" — указано в Telegram-канале военного ведомства.
Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе.
Также на территории комплекса проведут уборку и дезинфекцию.
Напомним, что мемориальный комплекс "Парк Победы". был построен в Ташкенте в 2020 году к 75-летию Победы. Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свою эмоциональную окраску. Здесь есть зоны ужасов войны, зоны героизма, стойкости и самоотверженности воинов, зона скорби, зоны радости и благодарности. На территории парка находятся музей "Шон-Шараф", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь ежегодно проводят официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.
Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.
Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.
В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.