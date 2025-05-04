https://uz.sputniknews.ru/20250504/9-maya-v-park-pobedy-tashkent-novye-ekspozitsii-49187561.html

К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции

К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции

Sputnik Узбекистан

В связи с этим, 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс временно приостановят

2025-05-04T09:50+0500

2025-05-04T09:50+0500

2025-05-04T10:30+0500

узбекистан

победа

мемориальный комплекс "парк победы"

общество

музей

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. К 9 мая в Парке Победы в Ташкенте появятся новые экспозиции, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе.Также на территории комплекса проведут уборку и дезинфекцию.Напомним, что мемориальный комплекс "Парк Победы". был построен в Ташкенте в 2020 году к 75-летию Победы. Территория комплекса разбита на несколько частей, каждая из которых имеет свою эмоциональную окраску. Здесь есть зоны ужасов войны, зоны героизма, стойкости и самоотверженности воинов, зона скорби, зоны радости и благодарности. На территории парка находятся музей "Шон-Шараф", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь ежегодно проводят официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.Из 6,5-миллионного населения республики на фронт ушли более 1 млн 951 тыс. человек, свыше 538 тыс. из них не вернулись домой.Республика стала мощным тыловым центром, построив 280 предприятий, создав тысячи единиц вооружения и приняв более 1,5 млн эвакуированных, среди которых было 250 тыс. детей-сирот.В настоящее время в Узбекистане проживают 82 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. Самому старшему из них — 114 лет.

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9 мая парк победы ташкент