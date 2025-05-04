у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. И надеюсь, не потребуется; у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. И надеюсь, не потребуется;

РФ сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, потому что Россию хотели спровоцировать на ошибки; РФ сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, потому что Россию хотели спровоцировать на ошибки;

РФ с 2014 года сделала сильный рывок благодаря западным санкциям; РФ с 2014 года сделала сильный рывок благодаря западным санкциям;

если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность; если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность;

РФ специально не готовилась к СВО, а решала проблему мирными средствами; РФ специально не готовилась к СВО, а решала проблему мирными средствами;

Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу; Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу;

после распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить; после распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить;

Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить; Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить;

ситуация с минскими соглашениями — это опыт для России, который нужно учитывать в будущем; ситуация с минскими соглашениями — это опыт для России, который нужно учитывать в будущем;

Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями; Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями;

когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно; когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно;

Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом; Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом;

Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине; Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине;