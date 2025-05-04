Путин: Примирение с Украиной неизбежно
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ назвал примирение с Украиной вопросом времени.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", — сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он также отметил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом.
"У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", — сказал глава государства.
Другие заявления Владимира Путина:
у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО. И надеюсь, не потребуется;
РФ сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, потому что Россию хотели спровоцировать на ошибки;
РФ с 2014 года сделала сильный рывок благодаря западным санкциям;
если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность;
РФ специально не готовилась к СВО, а решала проблему мирными средствами;
Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу;
после распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить;
Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить;
ситуация с минскими соглашениями — это опыт для России, который нужно учитывать в будущем;
Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями;
когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно;
Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом;
Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине;
Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики.
Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"." телеканала "Россия", который посвящен важной дате — 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент.