https://uz.sputniknews.ru/20250504/tashkent-mejdunarodnyy-meditsinskiy-kongress-stran-sco-49190580.html

В Ташкенте прошел II Международный медицинский конгресс стран ШОС — подробности

В Ташкенте прошел II Международный медицинский конгресс стран ШОС — подробности

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности

2025-05-04T13:25+0500

2025-05-04T13:25+0500

2025-05-04T13:25+0500

шос

узбекистан

ташкент

медицина

конгресс

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Столица Узбекистана в течении двух дней принимала II Международный медицинский конгресс стран Шанхайской организации сотрудничества и ежегодную международную конференцию кардиологов Узбекистана "Современная кардиология: от профилактики до высоких технологий". Об этом сообщает пресс-служба ШОС.В своем выступлении заместитель генсека ШОС Сохайл Хан подчеркнул необходимость проведения профильных мероприятий, способствующих экспертному обмену опытом и знаниями в области медицины и использования передовых технологий.Особое внимание участники уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.По итогам работы Конгресса приняли коммюнике, где подтвердили намерение проводить подобные мероприятия регулярно.Организаторы: Минздрав РУз, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и Ассоциация кардиологов Узбекистана совместно с медицинскими сообществами стран ШОС.Для справки: Первый международный медицинский конгресс стран ШОС состоялся 27-28 марта 2024-го в Бишкеке.

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