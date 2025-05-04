В Ташкенте прошел II Международный медицинский конгресс стран ШОС — подробности
© ШОСВ Ташкенте состоялись II Международный медицинский конгресс стран ШОС и ежегодная международная конференция кардиологов Узбекистана.
© ШОС
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Особое внимание уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Столица Узбекистана в течении двух дней принимала II Международный медицинский конгресс стран Шанхайской организации сотрудничества и ежегодную международную конференцию кардиологов Узбекистана "Современная кардиология: от профилактики до высоких технологий". Об этом сообщает пресс-служба ШОС.
© ШОСВ Ташкенте состоялись II Международный медицинский конгресс стран ШОС и ежегодная международная конференция кардиологов Узбекистана.
В Ташкенте состоялись II Международный медицинский конгресс стран ШОС и ежегодная международная конференция кардиологов Узбекистана.
© ШОС
В своем выступлении заместитель генсека ШОС Сохайл Хан подчеркнул необходимость проведения профильных мероприятий, способствующих экспертному обмену опытом и знаниями в области медицины и использования передовых технологий.
Особое внимание участники уделили развитию систем общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.
© ШОСВ Ташкенте состоялись II Международный медицинский конгресс стран ШОС и ежегодная международная конференция кардиологов Узбекистана.
В Ташкенте состоялись II Международный медицинский конгресс стран ШОС и ежегодная международная конференция кардиологов Узбекистана.
© ШОС
“В рамках Международного медицинского конгресса и Конференции кардиологов были проведены более 40 тематических круглых столов и форумов, в которых приняли участие около 2 тыс. делегатов из 30 стран мира”, — говорится в сообщении.
По итогам работы Конгресса приняли коммюнике, где подтвердили намерение проводить подобные мероприятия регулярно.
Организаторы: Минздрав РУз, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и Ассоциация кардиологов Узбекистана совместно с медицинскими сообществами стран ШОС.
Для справки: Первый международный медицинский конгресс стран ШОС состоялся 27-28 марта 2024-го в Бишкеке.