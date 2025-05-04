https://uz.sputniknews.ru/20250504/tashkente-aktsiya-s-dnem-pobedy-veteran-49193100.html

В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото

В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото

Sputnik Узбекистан

В этом году поздравления получат 38 человек. Волонтеры приходят к ним с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности

2025-05-04T18:40+0500

2025-05-04T18:40+0500

2025-05-04T18:40+0500

общество

узбекистан

ташкент

акция

волонтер

победа

великая отечественная война

ветераны

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ее проводят участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Русского дома в Ташкенте. В рамках акции добровольцы навестят 38 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей и дети войны.Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности. Но главное в этих встречах — внимание и теплая беседа. За чашкой чая ветераны вспоминают годы войны, делятся фронтовыми историями и обращаются к молодежи с напутствием.

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