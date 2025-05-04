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https://uz.sputniknews.ru/20250504/tashkente-aktsiya-s-dnem-pobedy-veteran-49193100.html
В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото
В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото
Sputnik Узбекистан
В этом году поздравления получат 38 человек. Волонтеры приходят к ним с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности
2025-05-04T18:40+0500
2025-05-04T18:40+0500
общество
узбекистан
ташкент
акция
волонтер
победа
великая отечественная война
ветераны
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Ее проводят участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Русского дома в Ташкенте. В рамках акции добровольцы навестят 38 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей и дети войны.Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности. Но главное в этих встречах — внимание и теплая беседа. За чашкой чая ветераны вспоминают годы войны, делятся фронтовыми историями и обращаются к молодежи с напутствием.
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ташкент акция ветеран волонтеры
ташкент акция ветеран волонтеры

В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!" — фото

18:40 04.05.2025
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!"
В Ташкенте проходит акция С Днем Победы, ветеран! - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Эксклюзив
В этом году поздравления получат 38 человек. Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!"
В Ташкенте проходит акция С Днем Победы, ветеран! - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!"
© Sputnik/Элина Бекназарова
Ее проводят участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Русского дома в Ташкенте. В рамках акции добровольцы навестят 38 человек, среди которых участники войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники концлагерей и дети войны.
© Sputnik/Элина БекназароваВ Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!"
В Ташкенте проходит акция С Днем Победы, ветеран! - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
В Ташкенте проходит акция "С Днем Победы, ветеран!"
© Sputnik/Элина Бекназарова
Волонтеры приходят с продуктовыми наборами и словами искренней благодарности. Но главное в этих встречах — внимание и теплая беседа. За чашкой чая ветераны вспоминают годы войны, делятся фронтовыми историями и обращаются к молодежи с напутствием.
"Человек должен всегда оставаться человеком. Не важно, какой он национальности, вероисповедания, но основные каноны человечества должны быть неизменны", — напоминает Вера Журавская, бывшая узница концлагеря.
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