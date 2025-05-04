https://uz.sputniknews.ru/20250504/uzbekistanskie-tyajeloatlety-nagrady-chm-peru-49190869.html

Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях принимают участие 538 спортсменов из 70 стран

2025-05-04T14:39+0500

2025-05-04T14:39+0500

2025-05-04T14:39+0500

спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

чемпионат мира

перу

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали еще две награды на ЧМ в Перу, сообщает НОК.Победители:СереброБронзаВ соревнованиях, которые продлятся до 5 мая, принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.

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