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https://uz.sputniknews.ru/20250504/uzbekistanskie-tyajeloatlety-nagrady-chm-peru-49190869.html
Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу
Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях принимают участие 538 спортсменов из 70 стран
2025-05-04T14:39+0500
2025-05-04T14:39+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
чемпионат мира
перу
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали еще две награды на ЧМ в Перу, сообщает НОК.Победители:СереброБронзаВ соревнованиях, которые продлятся до 5 мая, принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.
узбекистан
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узбекистан тяжелоатлеты награды чемпионат мира перу
узбекистан тяжелоатлеты награды чемпионат мира перу

Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

14:39 04.05.2025
© НОКПродолжается успех узбекских тяжелоатлетов в Перу
Продолжается успех узбекских тяжелоатлетов в Перу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2025
© НОК
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В соревнованиях принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали еще две награды на ЧМ в Перу, сообщает НОК.
“Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу завершился удачно для представителей сборной Узбекистана. По итогам соревнований Мухсинбек Давлетов и Дилнура Холдорова поднялись на пьедестал почета”, — говорится в сообщении.
Победители:
Серебро
-89 кг: Мухсинбек Давлетов (толчок, юниоры)
-89 кг: Мухсинбек Давлетов (двоеборье, юниоры)
Бронза
-71 кг: Дилнура Холдорова (рывок, юниоры)
В соревнованиях, которые продлятся до 5 мая, принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.
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