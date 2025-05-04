https://uz.sputniknews.ru/20250504/vystavka-jenschiny-xudojnitsy-tyurkskogo-mira-tashkent-49173351.html

Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте

Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "Женщины-художницы тюркского мира"

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Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.К выставке издан каталог.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент выставка "женщины-художницы тюркского мира".