Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте

Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.К выставке издан каталог.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "Женщины-художницы тюркского мира".
Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.
На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.
Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.
Цель выставки – объединить под эгидой ТЮРКСОЙ, Академии художеств и Галереи изобразительного искусства Узбекистана наиболее выдающихся современных представительниц изобразительного искусства тюркских стран
Цель выставки – объединить под эгидой ТЮРКСОЙ, Академии художеств и Галереи изобразительного искусства Узбекистана наиболее выдающихся современных представительниц изобразительного искусства тюркских стран