Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250504/vystavka-jenschiny-xudojnitsy-tyurkskogo-mira-tashkent-49173351.html
Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте
Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "Женщины-художницы тюркского мира"
2025-05-04T18:10+0500
2025-05-04T18:16+0500
галерея
картины
искусство
выставка
ташкент
фото
фотолента
мультимедиа
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49178387_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6a115450d0b46bd75a5a9ab76a35c363.jpg
Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.К выставке издан каталог.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/02/49178387_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d952f4653d88490c409b806bc724436.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент выставка "женщины-художницы тюркского мира".
ташкент выставка "женщины-художницы тюркского мира".

Чем привлекает выставка "Женщины-художницы тюркского мира" в Ташкенте

18:10 04.05.2025 (обновлено: 18:16 04.05.2025)
Подписаться
Эксклюзив
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "Женщины-художницы тюркского мира".
Экспозиция подчеркивает важную роль женщин в истории и культуре тюркских народов. С древних времен они были не только хранительницами традиций, но и активными участницами творческого процесса. Их искусство — от ковроткачества до вышивки — сохранило духовное наследие поколений и воплотило идеи красоты, гармонии и силы.
На выставке представлены современные художницы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Работы охватывают разные жанры и стили: от традиционного ремесленного искусства до современных форм самовыражения.
Проект носит передвижной характер: впервые выставка прошла в 2024 году в Бишкеке, в Национальном музее имени Г. Айтиева. В этом году она продолжает свое путешествие, демонстрируя богатство и разнообразие художественного мира женщин тюркских стран.
К выставке издан каталог.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы несут в себе генетическую память тюркских народов, а также общечеловеческие ценности

Работы несут в себе генетическую память тюркских народов, а также общечеловеческие ценности - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы несут в себе генетическую память тюркских народов, а также общечеловеческие ценности

© Sputnik / Бахром Хатамов

Цель выставки – объединить под эгидой ТЮРКСОЙ, Академии художеств и Галереи изобразительного искусства Узбекистана наиболее выдающихся современных представительниц изобразительного искусства тюркских стран

Цель выставки – объединить под эгидой ТЮРКСОЙ, Академии художеств и Галереи изобразительного искусства Узбекистана наиболее выдающихся современных представительниц изобразительного искусства тюркских стран - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Цель выставки – объединить под эгидой ТЮРКСОЙ, Академии художеств и Галереи изобразительного искусства Узбекистана наиболее выдающихся современных представительниц изобразительного искусства тюркских стран

© Sputnik / Бахром Хатамов

Таланты тюркских женщин веками проявлялись в традиционных ремеслах: ковроткачестве, кошмовалянии, вышивке, художественной набойке

Таланты тюркских женщин веками проявлялись в традиционных ремеслах: ковроткачестве, кошмовалянии, вышивке, художественной набойке - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Таланты тюркских женщин веками проявлялись в традиционных ремеслах: ковроткачестве, кошмовалянии, вышивке, художественной набойке

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы современных художниц продолжают эту традицию, отражая женское понимание красоты, гармонии и внутреннего мира

Работы современных художниц продолжают эту традицию, отражая женское понимание красоты, гармонии и внутреннего мира - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы современных художниц продолжают эту традицию, отражая женское понимание красоты, гармонии и внутреннего мира

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка объединяет художниц тюркоязычных стран и демонстрирует их творческий потенциал

Выставка объединяет художниц тюркоязычных стран и демонстрирует их творческий потенциал - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка объединяет художниц тюркоязычных стран и демонстрирует их творческий потенциал

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лазурно-голубые полотна Шахноз Абдуллаевой

Лазурно-голубые полотна Шахноз Абдуллаевой - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лазурно-голубые полотна Шахноз Абдуллаевой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Участницы работают в различных жанрах, каждый из которых отличается собственной тематикой и уникальным художественным стилем

Участницы работают в различных жанрах, каждый из которых отличается собственной тематикой и уникальным художественным стилем - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участницы работают в различных жанрах, каждый из которых отличается собственной тематикой и уникальным художественным стилем

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Женщины-художницы тюркского мира - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

В руках художниц материал, в котором говорит традиция, становится языком современного искусства

В руках художниц материал, в котором говорит традиция, становится языком современного искусства - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В руках художниц материал, в котором говорит традиция, становится языком современного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Женщины-художницы тюркского мира - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Женщины-художницы тюркского мира - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция — это живой диалог художниц, каждый голос в котором уникален

Экспозиция — это живой диалог художниц, каждый голос в котором уникален - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция — это живой диалог художниц, каждый голос в котором уникален

© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект широко продемонстрировал, что тюркские художницы имеют свой голос и мнение, которыми они делятся с миром посредством своего творчества

Проект широко продемонстрировал, что тюркские художницы имеют свой голос и мнение, которыми они делятся с миром посредством своего творчества - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Проект широко продемонстрировал, что тюркские художницы имеют свой голос и мнение, которыми они делятся с миром посредством своего творчества

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Женщины-художницы тюркского мира - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь можно увидеть живопись, скульптурные работы, ткани и вышивку

Здесь можно увидеть живопись, скульптурные работы, ткани и вышивку - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь можно увидеть живопись, скульптурные работы, ткани и вышивку

© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Женщины-художницы тюркского мира - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Инсталляция Марины Бородиной (Узбекистан) из стальной сетки "Скажите, эта дорога ведет к морю?"— размышления художницы о поиске смысла жизни

Инсталляция Марины Бородиной (Узбекистан) из стальной сетки &quot;Скажите, эта дорога ведет к морю?&quot;— размышления художницы о поиске смысла жизни - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Инсталляция Марины Бородиной (Узбекистан) из стальной сетки "Скажите, эта дорога ведет к морю?"— размышления художницы о поиске смысла жизни

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка дает возможность ощутить единство культур и традиций

Выставка дает возможность ощутить единство культур и традиций - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка дает возможность ощутить единство культур и традиций

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0