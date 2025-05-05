https://uz.sputniknews.ru/20250505/mestorojdeniye-surxandarinskaya-oblast-proryv-gaza-49202198.html
На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа
На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа
Sputnik Узбекистан
Минэнерго: Угрозы для жителей расположенных рядом населенных пунктов нет
2025-05-05T16:55+0500
2025-05-05T16:55+0500
2025-05-05T16:55+0500
происшествия
узбекистан
сурхандарьинская область
газ
месторождение
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа, сообщает Минэнерго Узбекистана.Чтобы не допустить распространения опасного вещества, специалисты подожгли газовую струю — это стандартная мера безопасности. Район ЧП оцепили. Территория инцидента находится под круглосуточным контролем специалистов Узбекской военизированной части по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС и Государственной инспекции по надзору за безопасностью в промышленности, горнодобывающей и коммунальной сферах "Саноатконтехназорат".Угрозы для жителей рядом расположенных населенных пунктов нет, добавили в Минэнерго.Напомним, что 27 марта 2025 года, на данной скважине зафиксировали выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. Для обеспечения экологической безопасности произвели контролируемый поджог скважины. 22 апреля в результате обрушения ствола и выброса колонны фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа.С целью ликвидации аварии на месте инцидента также работают привлеченные из-за рубежа специалисты.В Минэнерго пообещали по мере необходимости предоставлять дополнительную информацию по каждому случаю.
узбекистан
сурхандарьинская область
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месторождение сурхандарьинская область прорыв газ
месторождение сурхандарьинская область прорыв газ
На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа
Минэнерго: угрозы для жителей расположенных рядом населенных пунктов нет.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа, сообщает
Минэнерго Узбекистана.
“5 мая 2025 года в 06.10 на скважине № 202 месторождения "Мустакиллик-25" зафиксирован прорыв газа с высоким содержанием сероводорода под высоким давлением, в результате чего возобновилось фонтанирование”, — говорится в сообщении.
Чтобы не допустить распространения опасного вещества, специалисты подожгли газовую струю — это стандартная мера безопасности. Район ЧП оцепили. Территория инцидента находится под круглосуточным контролем специалистов Узбекской военизированной части по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС и Государственной инспекции по надзору за безопасностью в промышленности, горнодобывающей и коммунальной сферах "Саноатконтехназорат".
Угрозы для жителей рядом расположенных населенных пунктов нет, добавили в Минэнерго.
Напомним, что 27 марта 2025 года, на данной скважине зафиксировали выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. Для обеспечения экологической безопасности произвели контролируемый поджог скважины. 22 апреля в результате обрушения ствола и выброса колонны фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа.
С целью ликвидации аварии на месте инцидента также работают привлеченные из-за рубежа специалисты.
В Минэнерго пообещали по мере необходимости предоставлять дополнительную информацию по каждому случаю.