https://uz.sputniknews.ru/20250505/mestorojdeniye-surxandarinskaya-oblast-proryv-gaza-49202198.html

На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа

На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа

Sputnik Узбекистан

Минэнерго: Угрозы для жителей расположенных рядом населенных пунктов нет

2025-05-05T16:55+0500

2025-05-05T16:55+0500

2025-05-05T16:55+0500

происшествия

узбекистан

сурхандарьинская область

газ

месторождение

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На месторождении в Сурхандарьинской области произошел прорыв газа, сообщает Минэнерго Узбекистана.Чтобы не допустить распространения опасного вещества, специалисты подожгли газовую струю — это стандартная мера безопасности. Район ЧП оцепили. Территория инцидента находится под круглосуточным контролем специалистов Узбекской военизированной части по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС и Государственной инспекции по надзору за безопасностью в промышленности, горнодобывающей и коммунальной сферах "Саноатконтехназорат".Угрозы для жителей рядом расположенных населенных пунктов нет, добавили в Минэнерго.Напомним, что 27 марта 2025 года, на данной скважине зафиксировали выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. Для обеспечения экологической безопасности произвели контролируемый поджог скважины. 22 апреля в результате обрушения ствола и выброса колонны фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа.С целью ликвидации аварии на месте инцидента также работают привлеченные из-за рубежа специалисты.В Минэнерго пообещали по мере необходимости предоставлять дополнительную информацию по каждому случаю.

узбекистан

сурхандарьинская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

месторождение сурхандарьинская область прорыв газ