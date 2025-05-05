https://uz.sputniknews.ru/20250505/uzbekistan-rossiya-konkurs-remesla-prodvijeniye-49198597.html
Продвижение узбекских ремесел как туристического бренда: РУз и Россия объявили конкурс
Продвижение узбекских ремесел как туристического бренда: РУз и Россия объявили конкурс
Sputnik Узбекистан
К участию приглашают студентов вузов со всего мира. Их задача — создать проекты, которые интегрируют элементы традиционного ремесла и культуры республики в современный дизайн
2025-05-05T12:10+0500
2025-05-05T12:10+0500
2025-05-05T12:10+0500
узбекистан
россия
конкурс
ремесленники
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия запустили конкурс для продвижения узбекских ремесел как туристического бренда, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии республики. Принять участие в конкурсе могут студенты вузов со всего мира. Их задача — создать проекты, которые интегрируют элементы традиционного ремесла и культуры республики в современный дизайн. Это поможет раскрыть туристический потенциал страны.Работы принимают до 20 мая, результаты объявят 24 мая. Победитель получит 10 млн сумов, за второе и третье место — 7 млн и 5 млн сумов соответственно, добавили в пресс-службе.
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия конкурс ремесла туристический бренд продвижение
узбекистан россия конкурс ремесла туристический бренд продвижение
Продвижение узбекских ремесел как туристического бренда: РУз и Россия объявили конкурс
К участию приглашают студентов вузов со всего мира. Их задача — создать проекты, которые интегрируют элементы традиционного ремесла и культуры республики в современный дизайн.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Узбекистан и Россия запустили конкурс для продвижения узбекских ремесел как туристического бренда, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии республики.
“Научно-исследовательский институт развития туризма при Комитете по туризму и Высшая школа экономики России объявляют международный конкурс "HSE CREATIVE OPEN: Ремесленничество как бренд" в номинации "Культура Республики Узбекистан в современном дизайне", — говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут студенты вузов со всего мира. Их задача — создать проекты, которые интегрируют элементы традиционного ремесла и культуры республики в современный дизайн. Это поможет раскрыть туристический потенциал страны.
Работы принимают до 20 мая, результаты объявят 24 мая. Победитель получит 10 млн сумов, за второе и третье место — 7 млн и 5 млн сумов соответственно, добавили в пресс-службе.