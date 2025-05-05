https://uz.sputniknews.ru/20250505/uzbekistantsy-press-tur-dlya-smi-stran-sng-i-eaeu-49199578.html
Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
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Пресс-тур, стартовавший в столице Беларуси, приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
2025-05-05T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Журналисты из Узбекистана участвуют в пресс-туре представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Знакомство с Беларусью началось с обзорной экскурсии по Минску. Она включала посещение Национальной библиотеки Беларуси, торгового центра "Першы нацыянальны гандлевы дом", ОАО "Минский часовой завод" и других локаций. "Впереди неделя с насыщенной программой: посещение градообразующих предприятий, объектов историко-культурного наследия, мест боевой славы", — говорится в сообщении.
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узбекистанцы пресс-тур сми снг еаэс беларусь
узбекистанцы пресс-тур сми снг еаэс беларусь
Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
Пресс-тур, стартовавший в столице Беларуси, приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik
. Журналисты из Узбекистана участвуют в пресс-туре представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“Министерство информации совместно с Министерством иностранных дел Беларуси с 4 по 10 мая организовало пресс-тур для представителей средств массовой информации государств-участников СНГ и ЕАЭС, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимают участие представители средств массовой информации из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Знакомство с Беларусью началось с обзорной экскурсии по Минску. Она включала посещение Национальной библиотеки Беларуси, торгового центра "Першы нацыянальны гандлевы дом", ОАО "Минский часовой завод" и других локаций.
"Впереди неделя с насыщенной программой: посещение градообразующих предприятий, объектов историко-культурного наследия, мест боевой славы", — говорится в сообщении.