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Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Пресс-тур, стартовавший в столице Беларуси, приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
2025-05-05T18:10+0500
2025-05-05T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Журналисты из Узбекистана участвуют в пресс-туре представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Знакомство с Беларусью началось с обзорной экскурсии по Минску. Она включала посещение Национальной библиотеки Беларуси, торгового центра "Першы нацыянальны гандлевы дом", ОАО "Минский часовой завод" и других локаций. "Впереди неделя с насыщенной программой: посещение градообразующих предприятий, объектов историко-культурного наследия, мест боевой славы", — говорится в сообщении.
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узбекистанцы пресс-тур сми снг еаэс беларусь
узбекистанцы пресс-тур сми снг еаэс беларусь

Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС

18:10 05.05.2025
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГУзбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС
Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Пресс-тур, стартовавший в столице Беларуси, приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Журналисты из Узбекистана участвуют в пресс-туре представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

“Министерство информации совместно с Министерством иностранных дел Беларуси с 4 по 10 мая организовало пресс-тур для представителей средств массовой информации государств-участников СНГ и ЕАЭС, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимают участие представители средств массовой информации из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана”, — говорится в сообщении.

Знакомство с Беларусью началось с обзорной экскурсии по Минску. Она включала посещение Национальной библиотеки Беларуси, торгового центра "Першы нацыянальны гандлевы дом", ОАО "Минский часовой завод" и других локаций.
"Впереди неделя с насыщенной программой: посещение градообразующих предприятий, объектов историко-культурного наследия, мест боевой славы", — говорится в сообщении.
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