https://uz.sputniknews.ru/20250505/uzbekistantsy-press-tur-dlya-smi-stran-sng-i-eaeu-49199578.html

Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС

Узбекистанцы участвуют в пресс-туре для представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Пресс-тур, стартовавший в столице Беларуси, приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

2025-05-05T18:10+0500

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2025-05-05T18:10+0500

еаэс и узбекистан

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Журналисты из Узбекистана участвуют в пресс-туре представителей СМИ стран СНГ и ЕАЭС, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Знакомство с Беларусью началось с обзорной экскурсии по Минску. Она включала посещение Национальной библиотеки Беларуси, торгового центра "Першы нацыянальны гандлевы дом", ОАО "Минский часовой завод" и других локаций. "Впереди неделя с насыщенной программой: посещение градообразующих предприятий, объектов историко-культурного наследия, мест боевой славы", — говорится в сообщении.

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