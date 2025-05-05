https://uz.sputniknews.ru/20250505/v-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-obsudyat-vklad-respubliki-v-borbu-s-fashizmom-49201634.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом

Sputnik Узбекистан

Видеомост Ташкент - Москва приурочили к 80-летию Великой Победы

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пресс-центр

пресс-центр

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борьба

фашизм

ташкент

москва

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом.Видеомост Ташкент — Москва, приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдет 6 мая в 13.00 по ташкентскому времени. Участники в Ташкенте:В Москве:

узбекистан

ташкент

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