https://uz.sputniknews.ru/20250505/v-press-tsentre-sputnik-uzbekistan-obsudyat-vklad-respubliki-v-borbu-s-fashizmom-49201634.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом
Sputnik Узбекистан
Видеомост Ташкент - Москва приурочили к 80-летию Великой Победы
2025-05-05T15:40+0500
2025-05-05T15:40+0500
2025-05-05T15:56+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом.Видеомост Ташкент — Москва, приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдет 6 мая в 13.00 по ташкентскому времени. Участники в Ташкенте:В Москве:
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, победа, великая отечественная война, борьба, фашизм, ташкент, москва
пресс-центр, sputnik, узбекистан, победа, великая отечественная война, борьба, фашизм, ташкент, москва
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом
15:40 05.05.2025 (обновлено: 15:56 05.05.2025)
Видеомост Ташкент - Москва приурочили к 80-летию Великой Победы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом.
Видеомост Ташкент — Москва, приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдет 6 мая в 13.00 по ташкентскому времени.
ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмал Акрамов;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
главный научный сотрудник мемориального комплекса "Парк Победы" министерства обороны Республики Узбекистан Хасан Бабажанов;
узник фашистского концлагеря Анатолий Бурыкин;
трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва;
основатель Ассоциации молодежных советов органов государственной власти Юсуп Агзамходжаев.
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов;
народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.