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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом
Sputnik Узбекистан
Видеомост Ташкент - Москва приурочили к 80-летию Великой Победы
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пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
победа
великая отечественная война
борьба
фашизм
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом.Видеомост Ташкент — Москва, приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдет 6 мая в 13.00 по ташкентскому времени. Участники в Ташкенте:В Москве:
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, победа, великая отечественная война, борьба, фашизм, ташкент, москва
пресс-центр, sputnik, узбекистан, победа, великая отечественная война, борьба, фашизм, ташкент, москва

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом

15:40 05.05.2025 (обновлено: 15:56 05.05.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Видеомост Ташкент - Москва приурочили к 80-летию Великой Победы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят вклад республики в борьбу с фашизмом.
Видеомост Ташкент — Москва, приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдет 6 мая в 13.00 по ташкентскому времени.
Участники в Ташкенте:
ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмал Акрамов;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
главный научный сотрудник мемориального комплекса "Парк Победы" министерства обороны Республики Узбекистан Хасан Бабажанов;
узник фашистского концлагеря Анатолий Бурыкин;
трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва;
основатель Ассоциации молодежных советов органов государственной власти Юсуп Агзамходжаев.
В Москве:
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов;
народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.
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