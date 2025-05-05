https://uz.sputniknews.ru/20250505/v-zakonodatelnoy-palate-oliy-majlisa-poyavilsya-progressivnyy-blok-49199956.html

В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"

В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"

Sputnik Узбекистан

Он объединяет 93 депутата. Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш"

2025-05-05T14:30+0500

2025-05-05T14:30+0500

2025-05-05T14:30+0500

политика

законодательная палата олий мажлиса

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана появился "Прогрессивный блок". Официальное заявление о его создании опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш".Задача — добиться эффективной реализации программных целей и задач партий за счет консолидации усилий данных фракций.Обе партии имеют схожие программные взгляды, цели и задачи.Опыт партнерства в решении актуальных общественно-государственных задач создает возможности для переноса этой практики в парламентскую деятельность.Приоритетные направления деятельности "Прогрессивного блока":

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