В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"
© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание Олий Мажлиса. Архивное фото
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Он объединяет 93 депутата. Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракции Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и Демократической партии "Миллий тикланиш".
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана появился "Прогрессивный блок". Официальное заявление о его создании опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.
Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанФракция Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" подписали соглашение о создании "Прогрессивного блока".
Фракция Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" подписали соглашение о создании "Прогрессивного блока".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Задача — добиться эффективной реализации программных целей и задач партий за счет консолидации усилий данных фракций.
"Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата, формирует парламентское большинство и становится ведущей политической силой”, — говорится в сообщении.
Обе партии имеют схожие программные взгляды, цели и задачи.
Опыт партнерства в решении актуальных общественно-государственных задач создает возможности для переноса этой практики в парламентскую деятельность.
"Прогрессивный блок" считает своим приоритетом обеспечение благосостояния населения через устойчивый экономический рост, защиту национальных интересов на основе многовекового национально-исторического опыта. Развитие Узбекистана является ключевым фактором, объединяющим фракции”, — говорится в сообщении.
Приоритетные направления деятельности "Прогрессивного блока":
сокращение участия государства в экономике, повышение экспортного потенциала, переход монопольных отраслей к рыночным принципам;
обеспечение неприкосновенности права частной собственности каждого гражданина, создание условий для повышения уровня жизни населения за счет стимулирования экономической активности граждан;
противостояние любым посягательствам на свободу слова, поддержка развития независимых негосударственных СМИ и последовательное продолжение политики открытости и свободы;
повышение качества образования и развитие человеческого потенциала, поддержка негосударственных образовательных учреждений, формирование здоровой конкурентной среды между государственными и частными учебными заведениями;
цифровизация системы здравоохранения, внедрение медицинского страхования, развитие негосударственных медицинских учреждений;
упрощение системы налогового администрирования, обеспечение справедливых и равных условий налогообложения для всех предпринимателей, проведение политики стабильности налоговых ставок;
сокращение государственных расходов, устранение бюрократизма за счет цифровизации, расширение участия частного сектора в предоставлении госуслуг;
создание частной накопительной пенсионной системы, предоставляющей гражданам возможность выбора, переход к современной, прозрачной пенсионной системе, управляемой с помощью конкурентных рыночных механизмов;
обеспечение суверенитета и безопасности страны.