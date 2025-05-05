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https://uz.sputniknews.ru/20250505/v-zakonodatelnoy-palate-oliy-majlisa-poyavilsya-progressivnyy-blok-49199956.html
В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"
В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"
Sputnik Узбекистан
Он объединяет 93 депутата. Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш"
2025-05-05T14:30+0500
2025-05-05T14:30+0500
политика
законодательная палата олий мажлиса
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана появился "Прогрессивный блок". Официальное заявление о его создании опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш".Задача — добиться эффективной реализации программных целей и задач партий за счет консолидации усилий данных фракций.Обе партии имеют схожие программные взгляды, цели и задачи.Опыт партнерства в решении актуальных общественно-государственных задач создает возможности для переноса этой практики в парламентскую деятельность.Приоритетные направления деятельности "Прогрессивного блока":
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законодательная палата олий мажлиса депутаты фракции
законодательная палата олий мажлиса депутаты фракции

В Законодательной палате Олий Мажлиса появился "Прогрессивный блок"

14:30 05.05.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание Олий Мажлиса. Архивное фото
Здание Олий Мажлиса. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Он объединяет 93 депутата. Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракции Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и Демократической партии "Миллий тикланиш".
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана появился "Прогрессивный блок". Официальное заявление о его создании опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.
Соглашение о создании "Прогрессивного блока" подписали фракция Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии РУз и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанФракция Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" подписали соглашение о создании "Прогрессивного блока".
Фракция Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии Миллий тикланиш подписали соглашение о создании Прогрессивного блока. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2025
Фракция Либерально-демократической партии Узбекистана и фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" подписали соглашение о создании "Прогрессивного блока".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Задача — добиться эффективной реализации программных целей и задач партий за счет консолидации усилий данных фракций.
"Прогрессивный блок", объединяющий 93 депутата, формирует парламентское большинство и становится ведущей политической силой”, — говорится в сообщении.
Обе партии имеют схожие программные взгляды, цели и задачи.
Опыт партнерства в решении актуальных общественно-государственных задач создает возможности для переноса этой практики в парламентскую деятельность.

"Прогрессивный блок" считает своим приоритетом обеспечение благосостояния населения через устойчивый экономический рост, защиту национальных интересов на основе многовекового национально-исторического опыта. Развитие Узбекистана является ключевым фактором, объединяющим фракции”, — говорится в сообщении.

Приоритетные направления деятельности "Прогрессивного блока":
сокращение участия государства в экономике, повышение экспортного потенциала, переход монопольных отраслей к рыночным принципам;
обеспечение неприкосновенности права частной собственности каждого гражданина, создание условий для повышения уровня жизни населения за счет стимулирования экономической активности граждан;
противостояние любым посягательствам на свободу слова, поддержка развития независимых негосударственных СМИ и последовательное продолжение политики открытости и свободы;
повышение качества образования и развитие человеческого потенциала, поддержка негосударственных образовательных учреждений, формирование здоровой конкурентной среды между государственными и частными учебными заведениями;
цифровизация системы здравоохранения, внедрение медицинского страхования, развитие негосударственных медицинских учреждений;
упрощение системы налогового администрирования, обеспечение справедливых и равных условий налогообложения для всех предпринимателей, проведение политики стабильности налоговых ставок;
сокращение государственных расходов, устранение бюрократизма за счет цифровизации, расширение участия частного сектора в предоставлении госуслуг;
создание частной накопительной пенсионной системы, предоставляющей гражданам возможность выбора, переход к современной, прозрачной пенсионной системе, управляемой с помощью конкурентных рыночных механизмов;
обеспечение суверенитета и безопасности страны.
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