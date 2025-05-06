Сергей Безруков поблагодарил Узбекистан за вклад в Победу над фашизмом
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Народный артист РФ выступил в ходе видеомоста, приуроченного к 80-летию Великой Победы.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва – Ташкент на тему: "К 80-летию Великой Победы: память о вкладе Узбекистана в борьбу с фашизмом" с участием народного артиста России Сергея Безрукова.
Известный российский актер выразил благодарность Узбекистану за значимый вклад в Великую Победу над фашизмом.
"Искренне и от души, от всего нашего народа я хочу сказать слова благодарности Узбекистану. Низкий вам поклон", — подчеркнул Сергей Безруков.
Тепло и проникновенно звучали в его исполнении строки из стихотворения Роберта Рождественского. Актер призвал хранить историческую память.
"Мы были вместе. Сражались бок о бок. И самое главное — не забыть. Память должна быть крепкой у нас, у поколений, которые родились после" – сказал актер.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.