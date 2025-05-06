https://uz.sputniknews.ru/20250506/bezrukov-press-sentr-videomost-uzbekistan-pobeda-49230311.html

Сергей Безруков поблагодарил Узбекистан за вклад в Победу над фашизмом

Сергей Безруков поблагодарил Узбекистан за вклад в Победу над фашизмом

Sputnik Узбекистан

Народный артист РФ выступил в ходе видеомоста, приуроченного к 80-летию Великой Победы

2025-05-06T18:30+0500

2025-05-06T18:30+0500

2025-05-06T18:30+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

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сергей безруков

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва – Ташкент на тему: "К 80-летию Великой Победы: память о вкладе Узбекистана в борьбу с фашизмом" с участием народного артиста России Сергея Безрукова.Известный российский актер выразил благодарность Узбекистану за значимый вклад в Великую Победу над фашизмом.Тепло и проникновенно звучали в его исполнении строки из стихотворения Роберта Рождественского. Актер призвал хранить историческую память.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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