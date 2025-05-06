https://uz.sputniknews.ru/20250506/eaeu-investitsii-rost-49226682.html

ЕАБР отметил рост инвестиций в странах Евразийского экономического союза

ЕАБР отметил рост инвестиций в странах Евразийского экономического союза

Sputnik Узбекистан

Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макроэкономический обзор

2025-05-06T16:30+0500

2025-05-06T16:30+0500

2025-05-06T16:30+0500

еабр

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. ЕАБР сообщил о росте инвестиций и объема промышленности в странах Евразийского экономического союза.В еженедельном макроэкономическом обзоре отмечается ускорение роста инвестиций в Беларуси. В январе – марте 2025 года инвестиции в основной капитал ускорились до 18,3% после роста на 8% в 2024-м.Аналитики ЕАБР ожидают расширения инвестиций в Беларуси по итогам года на фоне упрощения доступа к заемным средствам, в том числе благодаря смягчению требований для инвестиционного кредитования.Инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 6,3% в январе – марте 2025 года. В январе-феврале рост был на уровне 0,5%.Основу инвестиционной активности продолжают составлять капиталовложения в образование и инфраструктуру водоснабжения.Кыргызстану рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг на уровне "B" с прогнозом "Стабильный". Решение приняли на основе сильного экономического роста, который с 2022 года держится на уровне 9%.Дополнительным фактором стал переход от дефицита бюджета, -0,2% к профициту в размере 0,9%. Этому способствовало в том числе повышение собираемости налогов, добавили в ЕАБР.Объем промышленного производства в России вырос на 0,8% в марте 2025-го после 0,2% в феврале. Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 4% после 3,2% в феврале.Производство в пищевой промышленности и в деревообработке сократилось на 1,8% в марте 2025 года, в легкой промышленности — на 4,5%. Выпуск в металлургической отрасли снизился на 0,2%.Объем производства в добывающем секторе снизился на 4,1% в марте после снижения на 4,9% в феврале. В ЕАБР ожидают замедления роста объемов выпуска на фоне сохранения жестких денежно-кредитных условий и постепенного охлаждения спроса.

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