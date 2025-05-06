ЕАБР отметил рост инвестиций в странах Евразийского экономического союза
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макроэкономический обзор.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. ЕАБР сообщил о росте инвестиций и объема промышленности в странах Евразийского экономического союза.
В еженедельном макроэкономическом обзоре отмечается ускорение роста инвестиций в Беларуси. В январе – марте 2025 года инвестиции в основной капитал ускорились до 18,3% после роста на 8% в 2024-м.
"Основным драйвером стали закупки нового оборудования, объем которых вырос на 26,2% г/г и обеспечил более половины общего прироста. Инвестиции активно росли как в частном секторе, так и среди государственных предприятий. Этому способствовали снижение налогов на ввозимое оборудование и совершенствование инвестиционного законодательства", — говорится в сообщении.
Аналитики ЕАБР ожидают расширения инвестиций в Беларуси по итогам года на фоне упрощения доступа к заемным средствам, в том числе благодаря смягчению требований для инвестиционного кредитования.
Инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 6,3% в январе – марте 2025 года. В январе-феврале рост был на уровне 0,5%.
"Улучшение показателя связано с восстановлением роста капиталовложений в обрабатывающие отрасли на 20,2% г/г после спада на 4% г/г в январе-феврале 2025 г. и в секторе транспорта и складирования на 6,4% г/г после спада на 9% г/г", — указано в обзоре.
Основу инвестиционной активности продолжают составлять капиталовложения в образование и инфраструктуру водоснабжения.
Кыргызстану рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг на уровне "B" с прогнозом "Стабильный". Решение приняли на основе сильного экономического роста, который с 2022 года держится на уровне 9%.
Дополнительным фактором стал переход от дефицита бюджета, -0,2% к профициту в размере 0,9%. Этому способствовало в том числе повышение собираемости налогов, добавили в ЕАБР.
Объем промышленного производства в России вырос на 0,8% в марте 2025-го после 0,2% в феврале. Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 4% после 3,2% в феврале.
"Лидером остается машиностроение, нарастившее производство на 10,9% г/г, обеспечивая около половины совокупного роста выпуска в обрабатывающей промышленности. Продолжается рост в химическом производстве (+4,7% г/г); после спада в феврале восстановился рост в нефтепереработке (+1,8% г/г)", — говорится в обзоре.
Производство в пищевой промышленности и в деревообработке сократилось на 1,8% в марте 2025 года, в легкой промышленности — на 4,5%. Выпуск в металлургической отрасли снизился на 0,2%.
Объем производства в добывающем секторе снизился на 4,1% в марте после снижения на 4,9% в феврале. В ЕАБР ожидают замедления роста объемов выпуска на фоне сохранения жестких денежно-кредитных условий и постепенного охлаждения спроса.