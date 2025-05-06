https://uz.sputniknews.ru/20250506/kak-uzbekistan-stal-vtorym-domom-dlya-detey-blokady-49222135.html
Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады
Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады
Sputnik Узбекистан
В блокадном Ленинграде остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. Многие из них погибли от голода и болезней
2025-05-06T19:00+0500
2025-05-06T19:00+0500
2025-05-06T19:00+0500
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Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, в котором проживают около 5,5 млн человек. Каждая его улица и старые постройки буквально пропитаны историей. А в Великую Отечественную войну Ленинград, как он тогда назывался, фашисты пытались взять измором. Блокада героического города стала одной из самых страшных и трагичных страниц в истории войны.8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска полностью блокировали Ленинград и отрезали его по суше от внешнего мира. В городе остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. От голода и болезней погибли многие из них.В Узбекистане сегодня проживают 13 блокадников. Герои фильма — те самые дети, которым удалось выжить. Если одни из них делились воспоминаниями со слов родителей и близких, то другие были непосредственными свидетелями тех ужасающих событий.Чуть младше была Валерия Саприко, трехлетнюю девочку спасла бабушка. Хотя позже и потеряла внучку из виду на долгих 10 лет.Тамара Циглинцева прожила в Ленинграде всю блокаду.Ленинградцы верили в скорое спасение города, однако их ждала тяжелейшая проверка на прочность и силу духа.Блокада Ленинграда была самым долгим и разрушительным испытанием не только для героических ленинградцев, но и для всего советского народа. Она продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Подробные воспоминания и рассказы о потере близких, а также истории выживания наших героев и их жизни в Узбекистане — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан дети блокада ленинград
узбекистан дети блокада ленинград
Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В блокадном Ленинграде остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. Многие из них погибли от голода и болезней.
Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, в котором проживают около 5,5 млн человек. Каждая его улица и старые постройки буквально пропитаны историей. А в Великую Отечественную войну Ленинград, как он тогда назывался, фашисты пытались взять измором. Блокада героического города стала одной из самых страшных и трагичных страниц в истории войны.
8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска полностью блокировали Ленинград и отрезали его по суше от внешнего мира. В городе остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. От голода и болезней погибли многие из них.
В Узбекистане сегодня проживают 13 блокадников. Герои фильма — те самые дети, которым удалось выжить. Если одни из них делились воспоминаниями со слов родителей и близких, то другие были непосредственными свидетелями тех ужасающих событий.
"Когда немец шел на Ленинград, мне было уже четыре года. Ну, прежде всего, разбомбили продовольственные склады. По улицам Ленинграда текли потоки сахара и шоколада", — рассказывает Маргарита Филанович, которую эвакуировали из Ленинграда, когда ей было 5 лет.
Чуть младше была Валерия Саприко, трехлетнюю девочку спасла бабушка. Хотя позже и потеряла внучку из виду на долгих 10 лет.
"Началась война, немцы сразу на Красное село пошли, чтобы Ленинград взять голодом и холодом, — со слов бабушка рассказывает Валерия Михайловна. — Но там уже стояло немецкое орудие. И бабушка схватила нас и последней электричкой повезла в Ленинград".
Тамара Циглинцева прожила в Ленинграде всю блокаду.
"Мне было семь лет, поэтому все прекрасно помню, — рассказывает ветеран. — Все у одной соседки в комнате собрались и слушаем, такая черная радио тарелка, о начале войны. Я смотрю, все взрослые такие грустные стоят, а я в окно смотрю. А в тот день погода в Ленинграде была отличная, теплая и ясная, солнечная. Как будто бы сверху говорили: все будет хорошо".
Ленинградцы верили в скорое спасение города, однако их ждала тяжелейшая проверка на прочность и силу духа.
Блокада Ленинграда была самым долгим и разрушительным испытанием не только для героических ленинградцев, но и для всего советского народа. Она продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Подробные воспоминания и рассказы о потере близких, а также истории выживания наших героев и их жизни в Узбекистане — в видео Sputnik Узбекистан.