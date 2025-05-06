https://uz.sputniknews.ru/20250506/kak-uzbekistan-stal-vtorym-domom-dlya-detey-blokady-49222135.html

Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады

Тепло сердец: как Узбекистан стал вторым домом для детей блокады

Sputnik Узбекистан

В блокадном Ленинграде остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. Многие из них погибли от голода и болезней

2025-05-06T19:00+0500

2025-05-06T19:00+0500

2025-05-06T19:00+0500

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узбекистан

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проект "лица победы"

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Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, в котором проживают около 5,5 млн человек. Каждая его улица и старые постройки буквально пропитаны историей. А в Великую Отечественную войну Ленинград, как он тогда назывался, фашисты пытались взять измором. Блокада героического города стала одной из самых страшных и трагичных страниц в истории войны.8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска полностью блокировали Ленинград и отрезали его по суше от внешнего мира. В городе остались почти 3 млн человек, из них 400 тысяч — дети. Именно детям было особенно тяжело. От голода и болезней погибли многие из них.В Узбекистане сегодня проживают 13 блокадников. Герои фильма — те самые дети, которым удалось выжить. Если одни из них делились воспоминаниями со слов родителей и близких, то другие были непосредственными свидетелями тех ужасающих событий.Чуть младше была Валерия Саприко, трехлетнюю девочку спасла бабушка. Хотя позже и потеряла внучку из виду на долгих 10 лет.Тамара Циглинцева прожила в Ленинграде всю блокаду.Ленинградцы верили в скорое спасение города, однако их ждала тяжелейшая проверка на прочность и силу духа.Блокада Ленинграда была самым долгим и разрушительным испытанием не только для героических ленинградцев, но и для всего советского народа. Она продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Подробные воспоминания и рассказы о потере близких, а также истории выживания наших героев и их жизни в Узбекистане — в видео Sputnik Узбекистан.

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2025

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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узбекистан дети блокада ленинград