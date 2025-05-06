https://uz.sputniknews.ru/20250506/rossiyskie-boytsy-osvobodili-lysovku-v-donbasse-49225547.html

СВО: российские бойцы освободили Лысовку в Донбассе

СВО: российские бойцы освободили Лысовку в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"

2025-05-06T14:55+0500

2025-05-06T14:55+0500

2025-05-06T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Лысовку в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в Донецкой Народной Республике.

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