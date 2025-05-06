https://uz.sputniknews.ru/20250506/rossiyskie-boytsy-osvobodili-lysovku-v-donbasse-49225547.html
СВО: российские бойцы освободили Лысовку в Донбассе
СВО: российские бойцы освободили Лысовку в Донбассе
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-05-06T14:55+0500
2025-05-06T14:55+0500
2025-05-06T14:59+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Лысовку в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в Донецкой Народной Республике.
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сво, россия, днр, донбасс, всу, безопасность
сво, россия, днр, донбасс, всу, безопасность
СВО: российские бойцы освободили Лысовку в Донбассе
14:55 06.05.2025 (обновлено: 14:59 06.05.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Вооруженные силы России освободили Лысовку в Донбассе, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили:
более 425 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин;
три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в Донецкой Народной Республике.