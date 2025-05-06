https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-projivayut-v-uzbekistane-49208635.html
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Всего в годы в Великой Отечественной из Узбекистана на фронт ушли около 2 миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 миллионов человек.
2025-05-06T10:42+0500
2025-05-06T10:42+0500
2025-05-06T11:35+0500
инфографика
ветераны
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великая отечественная война
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В столице республики проживают чуть более 30 ветеранов Великой Отечественной войны, в 1941-1945 годы сражавшихся против фашизма. На сегодняшний день в Ташкентской области осталось 10 ветеранов, в некоторых регионах страны — по одному. Известно, что самому старшему ветерану в республике 114 лет. Еще в прошлом году численность участников войны была больше 100. По данным министерства обороны РУз, в годы Великой Отечественной войны из Узбекистана на фронт ушли около 2-х миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 млн. Из ушедших на фронт узбекистанцев погибли 538 тыс. человек. Сколько ветеранов сегодня проживают в каждом регионе РУз — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика ветераны население ташкент отечественная война
инфографика ветераны население ташкент отечественная война
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика
10:42 06.05.2025 (обновлено: 11:35 06.05.2025)
Всего в годы в Великой Отечественной из Узбекистана на фронт ушли около двух миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 миллионов человек.
В столице республики проживают чуть более 30 ветеранов Великой Отечественной войны, в 1941-1945 годы сражавшихся против фашизма.
На сегодняшний день в Ташкентской области осталось 10 ветеранов, в некоторых регионах страны — по одному. Известно, что самому старшему ветерану в республике 114 лет. Еще в прошлом году численность участников войны была больше 100.
По данным министерства обороны РУз, в годы Великой Отечественной войны из Узбекистана на фронт ушли около 2-х миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 млн. Из ушедших на фронт узбекистанцев погибли 538 тыс. человек.
Сколько ветеранов сегодня проживают в каждом регионе РУз — в инфографике Sputnik Узбекистан.