https://uz.sputniknews.ru/20250506/skolko-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-projivayut-v-uzbekistane-49208635.html

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Всего в годы в Великой Отечественной из Узбекистана на фронт ушли около 2 миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 миллионов человек.

2025-05-06T10:42+0500

2025-05-06T10:42+0500

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инфографика

ветераны

узбекистан

мультимедиа

великая отечественная война

ташкент

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В столице республики проживают чуть более 30 ветеранов Великой Отечественной войны, в 1941-1945 годы сражавшихся против фашизма. На сегодняшний день в Ташкентской области осталось 10 ветеранов, в некоторых регионах страны — по одному. Известно, что самому старшему ветерану в республике 114 лет. Еще в прошлом году численность участников войны была больше 100. По данным министерства обороны РУз, в годы Великой Отечественной войны из Узбекистана на фронт ушли около 2-х миллионов человек. Численность населения на тот момент составляла 6,5 млн. Из ушедших на фронт узбекистанцев погибли 538 тыс. человек. Сколько ветеранов сегодня проживают в каждом регионе РУз — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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