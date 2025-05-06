https://uz.sputniknews.ru/20250506/stroitelstvo-avtovokzal-samarkand-49223658.html

Строительство автовокзала в Самарканде — точка роста для транспортной инфраструктуры

Строительство автовокзала в Самарканде — точка роста для транспортной инфраструктуры

Sputnik Узбекистан

Комплекс сможет одновременно принимать 100 автобусов, 150 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей. 06.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-06T15:23+0500

2025-05-06T15:23+0500

2025-05-06T15:23+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканде завершают строительство международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тыс. пассажиров в сутки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Этот современный транспортный узел централизует движение городских, пригородных, междугородних и международных маршрутов, а также поможет существенно сократить количество пробок в городе.Автовокзал возводят при въезде в Самарканд: на возвышенности Чупон-ота. На участке площадью 4,6 гектара уже построили трехэтажное здание, в котором разместят зал ожидания, медпункт, буфеты, магазины, комнату матери и ребенка, зоны отдыха и развлечений. Позади главного корпуса оборудовали просторную парковку с техническими помещениями, рассчитанную на 550 транспортных средств.По словам руководителя проекта ООО SXF Camping Шохруха Рофиева, строительные работы находятся на завершающей стадии, и уже в сентябре автовокзал примет первых пассажиров.Ожидают, что после ввода объекта в эксплуатацию здесь создадут порядка 1000 рабочих мест.

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эксклюзив, самарканд, узбекистан, строительство, транспорт, общество