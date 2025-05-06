Строительство автовокзала в Самарканде — точка роста для транспортной инфраструктуры
© SputnikВ Самарканде завершают строительство международной автостанции, рассчитанной на 10 тыс. пассажиров в сутки
© Sputnik
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Комплекс сможет одновременно принимать 100 автобусов, 150 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Самарканде завершают строительство международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тыс. пассажиров в сутки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Этот современный транспортный узел централизует движение городских, пригородных, междугородних и международных маршрутов, а также поможет существенно сократить количество пробок в городе.
© SputnikВ Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
В Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
© Sputnik
Автовокзал возводят при въезде в Самарканд: на возвышенности Чупон-ота. На участке площадью 4,6 гектара уже построили трехэтажное здание, в котором разместят зал ожидания, медпункт, буфеты, магазины, комнату матери и ребенка, зоны отдыха и развлечений. Позади главного корпуса оборудовали просторную парковку с техническими помещениями, рассчитанную на 550 транспортных средств.
По словам руководителя проекта ООО SXF Camping Шохруха Рофиева, строительные работы находятся на завершающей стадии, и уже в сентябре автовокзал примет первых пассажиров.
© SputnikВ Самарканде завершается строительство современной международной автостанции
В Самарканде завершается строительство современной международной автостанции
© Sputnik
"Будут организованы городские, пригородные и междугородние маршруты. К примеру, автобусы из Самарканда будут курсировать в направлении Каракалпакстана, Хорезма, Бухары, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Будут открыты удобные по времени автобусные маршруты Самарканд – Ташкент – Самарканд. Кроме того, в планах — запуск международных рейсов, включая направления в Россию и Казахстан. Главная особенность новой автостанции в том, что она позволит значительно разгрузить дороги Самарканда. Рейсовым автобусам и микроавтобусам не придется заезжать в центр, а пассажиры смогут продолжить путь на городском транспорте", — отметил Рофиев.
© SputnikВ Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
В Самарканде близится к завершению строительство современной международной автостанции, рассчитанной на обслуживание до 10 тысяч пассажиров в сутки.
© Sputnik
Ожидают, что после ввода объекта в эксплуатацию здесь создадут порядка 1000 рабочих мест.