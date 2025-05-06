https://uz.sputniknews.ru/20250506/tashkent-tsentralnoaziatskaya-mejdunarodnaya-stomatologicheskaya-vystavka-49211884.html

В Ташкенте пройдет Центральноазиатская международная стоматологическая выставка

В Ташкенте пройдет Центральноазиатская международная стоматологическая выставка

Sputnik Узбекистан

В экспозиции представят стоматологическое и диагностическое оборудование, новейшие разработки расходных материалов и инструментария из разных стран

2025-05-06T13:02+0500

2025-05-06T13:02+0500

2025-05-06T13:02+0500

общество

узбекистан

ташкент

выставка

центральная азия

стоматолог

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В ташкентском "Узэкспоцентре" 14 мая стартует Центральноазиатская международная стоматологическая выставка "IDECA 2025", сообщает пресс-служба мероприятия. Экспоненты представят современные виды стоматологического и диагностического оборудования, новейшие разработки расходных материалов и инструментария из Германии, России, Китая, США, Швейцарии и других стран. Программа включает не только демонстрацию последних достижений сферы, но и форум с мастер-классами, образовательными модулями и дискуссиями на актуальные темы. Профессор Лакшман Самаранаяке из Гонконга выступит с презентацией "Актуальные взгляды на профилактику и контроль инфекций в стоматологии". Он поделится международными стандартами соответствующих медицинских протоколов, что имеет особое значение в профилактике распространения инфекций. По словам директора проекта "IDECA" Фазлиддина Садикова, обсуждение важных для стоматологии Узбекистана вопросов не ограничится рамками выставки. К диалогу пригласят ответственных представителей сферы здравоохранения республики и другие заинтересованные стороны. Например, под руководством российского эксперта Стаса Белоуса продемонстрируют применение новых цифровых технологий в стоматологии на реальных пациентах. "В ходе мастер-классов мы покажем, например, полный цикл изготовления конструкций стоматологических протезов с использованием современных цифровых протоколов. Для этого здесь будет смонтирована действующая мини-лаборатория. Началом работы станет этап приема пациента, затем — этап изготовления всей конструкции для него в лаборатории. Участники мастер-класса увидят все шаг за шагом, смогут задать все уточняющие вопросы по методике", — рассказал Садиков.

узбекистан

ташкент

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