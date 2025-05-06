Тяжелая атлетика: узбекистанцы завершили ЧМ в Перу с 17 наградами

"В заключительный день соревнований Кудратбек Салимжонов завоевал бронзовую медаль в упражнении рывке в весовой категории до 109 кг. Таким образом, сборная Узбекистана в данных стартах завоевала 3 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.