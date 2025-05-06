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Тяжелая атлетика: узбекистанцы завершили ЧМ в Перу с 17 наградами
Тяжелая атлетика: узбекистанцы завершили ЧМ в Перу с 17 наградами
Sputnik Узбекистан
В копилке сборной республики 3 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей
2025-05-06T14:12+0500
2025-05-06T14:31+0500
спорт
узбекистанцы
тяжелая атлетика
чемпионат мира
перу
медали
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей по итогам молодежного чемпионата мира в столице Перу Лиме, сообщает НОК. Победители
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тяжелая атлетика узбекистанцы чемпионат мира перу награды
тяжелая атлетика узбекистанцы чемпионат мира перу награды

Тяжелая атлетика: узбекистанцы завершили ЧМ в Перу с 17 наградами

14:12 06.05.2025 (обновлено: 14:31 06.05.2025)
© Getty Images / Marco del RioТяжелая атлетика
Тяжелая атлетика - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Marco del Rio
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В копилке сборной республики 3 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей по итогам молодежного чемпионата мира в столице Перу Лиме, сообщает НОК.
"В заключительный день соревнований Кудратбек Салимжонов завоевал бронзовую медаль в упражнении рывке в весовой категории до 109 кг. Таким образом, сборная Узбекистана в данных стартах завоевала 3 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Победители
Мохинур Эсонбоева — 2 золота и 1 бронза
Алишер Османов — 1 золото и 2 серебра
Маржона Абдумуталова — 2 серебра и 1 бронза
Мунисбек Давлетов — 2 серебра
Диёрбек Рузметов — 1 серебро и 2 бронзы
Хикматилло Хайдаров — 1 бронза
Дилнура Холдорова — 1 бронза
Кудратбек Салимжонов — 1 бронза
© НОК УзбекистанаНаши юные тяжелоатлеты завершили чемпионат мира с 17 медалями
Наши юные тяжелоатлеты завершили чемпионат мира с 17 медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2025
Наши юные тяжелоатлеты завершили чемпионат мира с 17 медалями
© НОК Узбекистана
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