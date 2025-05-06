https://uz.sputniknews.ru/20250506/uzbekistan-uchastiye-voyennyy-parad-minsk-49228508.html

К 80-летию Победы: Узбекистан примет участие в военном параде в Минске

К 80-летию Победы: Узбекистан примет участие в военном параде в Минске

Sputnik Узбекистан

Военный парад в столице Беларуси начнется вечером 9 мая

2025-05-06T18:00+0500

2025-05-06T18:00+0500

2025-05-06T18:00+0500

узбекистан

участие

беларусь

минск

парад

парад победы

общество

9 мая

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Знаменные группы от Узбекистана примут участие в Военном параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны Беларуси генерал-майора Александра Науменко.В ходе пресс-конференции он отметил, что военный парад в столице Беларуси, в составе воздушного эшелона, пешей и механизированной колонн, начнется 9 мая в 20.30 (совпадает с мск).По словам замминистра обороны, в воздушной части парада примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от военного ведомства Беларуси и четыре единицы авиатехники от РФ.Науменко также проинформировал, что в составе пешей колоны в параде — 33 парадных расчета, из них 30 представляют силовые структуры и ведомства Беларуси и 3 расчета из иностранных государств. Их будут представлять кадеты Нижегородского кадетского Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова, курсанты Михайловской военной академии артиллерии (Санкт-Петербург) и почетный караул Народно-освободительной армии Китая.Науменко добавил, что в механизированной колонне в параде задействуют 26 парадных расчетов в составе 275 единиц техники.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан участие военный парад минск 9 мая