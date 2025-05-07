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Ильяс Умаханов рассказал о вкладе Узбекистана в Великую Победу
Ильяс Умаханов рассказал о вкладе Узбекистана в Великую Победу
Sputnik Узбекистан
Российский политик также отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны
2025-05-07T17:20+0500
2025-05-07T17:20+0500
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Председатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Общества дружбы и сотрудничества с Узбекистаном, сенатор Российской Федерации Ильяс Умаханов в своем выступлении подчеркнул значимый вклад Узбекистана в Великую Победу:Умаханов отметил мужество и силу духа народа-победителя.Умаханов сделал акцент на важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны. Полное видео мероприятия смотрите по ссылке.
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ильяс умаханов вклад узбекистан победа
ильяс умаханов вклад узбекистан победа

Ильяс Умаханов рассказал о вкладе Узбекистана в Великую Победу

17:20 07.05.2025
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Эксклюзив
Российский политик отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны.
Председатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Общества дружбы и сотрудничества с Узбекистаном, сенатор Российской Федерации Ильяс Умаханов в своем выступлении подчеркнул значимый вклад Узбекистана в Великую Победу:
"С гордостью могу отметить: более 200 тысяч жителей Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями. 301 человек удостоен звания Героя Советского Союза, а 70 — стали полными кавалерами ордена Славы", — заявил он.
Умаханов отметил мужество и силу духа народа-победителя.
"В те дни весь мир увидел: такой народ победить невозможно. Подвиги героических сынов и дочерей всех народов СССР, в том числе Узбекистана, навечно вписаны в историю", — добавил он.
Умаханов сделал акцент на важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны.
"Нашу Победу мы никому не позволим украсть — это наша общая Победа", — подчеркнул сенатор.
Полное видео мероприятия смотрите по ссылке.
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