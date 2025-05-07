https://uz.sputniknews.ru/20250507/ilyas-umaxanov-vklad-uzbekistana-v-velikuyu-pobedu-49242228.html

Ильяс Умаханов рассказал о вкладе Узбекистана в Великую Победу

Ильяс Умаханов рассказал о вкладе Узбекистана в Великую Победу

Sputnik Узбекистан

Российский политик также отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны

2025-05-07T17:20+0500

2025-05-07T17:20+0500

2025-05-07T17:20+0500

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Председатель Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Общества дружбы и сотрудничества с Узбекистаном, сенатор Российской Федерации Ильяс Умаханов в своем выступлении подчеркнул значимый вклад Узбекистана в Великую Победу:Умаханов отметил мужество и силу духа народа-победителя.Умаханов сделал акцент на важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы войны. Полное видео мероприятия смотрите по ссылке.

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