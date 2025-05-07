https://uz.sputniknews.ru/20250507/jivye-istorii-frontovikov-iz-uzbekistana-49239419.html

Сквозь огонь — к Победе: живые истории фронтовиков из Узбекистана

Сквозь огонь — к Победе: живые истории фронтовиков из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Сегодня в республике проживают более 80 ветеранов. Герои фильма — фронтовики, которые прошли через страшные испытания войны. Среди них стрелок, зенитчик, связист, фронтовая медсестра. Двое из ветеранов уже отметили свое 100-летие

2025-05-07T18:00+0500

2025-05-07T18:00+0500

2025-05-07T18:00+0500

проект "лица победы"

видео

эксклюзив

узбекистан

великая отечественная война

ветераны

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/07/49242077_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2a65d636ae7a507049949c4855a4bd43.png

22 июня 1941 года — день, который разделил мир на "до" и "после". Великая Отечественная война, огонь которой опалил около 60 стран, стала одним из самых трагичных и героических периодов в истории человечестваВ ней сражались за Родину миллионы советских солдат, призванные со всех уголков тогда огромнейшей страны. Общая судьба, общая боль и общая победа связали многонациональный народ Советского Союза. Наши сегодняшние герои – это люди, которые прошли через страшные испытания и стали частью великой Победы. Двое из ветеранов уже отметили свое 100-летие.Федор Федин рассказывает, что на войну ушел в 1944-м, ему не исполнилось и 18-ти лет. Уйти раньше не смог из-за возраста.А это Бексеит Баймурзаев, ему 101 год. Всю войну он прошел связистом.Не успела съемочная группа включить камеру, как ветеран начал рассказывать о деле всей своей жизни — работе с детьми. У Бексеита Баймурзаевича награды не только за боевые заслуги, но и в сфере образования. В родном поселке, откуда он отправился в военкомат и где живет до сих пор, не было ни света, ни газа, ни дорог. Молодой учитель стал добиваться открытия там школы, что оказалось непросто. Ведь на весь поселок было всего чуть больше 50-ти дворов. И все же школу открыли, и она работает до сих пор.Ветеран вспоминает, как за 10 минут до одного из наступлений прервалась связь: где-то разорвался кабель, обеспечивающий соединение штаба с фронтом. Кабель присыпали землей и когда шла колонна из танков, то его где-то оборвали.После успешного восстановления связи штаба с фронтом бойца назначили командиром минометного взвода. Он участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Польши и Чехословакии.Антонина Коломынцева пошла на фронт добровольцем. Правда, из-за возраста ее взяли не сразу. Девушка окончила 6-месячные курсы медсестер, и как только представилась возможность, сразу отправилась служить на военно-санитарном поезде. При этом была не только медсестрой и проводником, но и вела делопроизводство всего эшелона. Отправляла секретные телеграммы о том, где состав находится и куда направляется. На таких поездах эвакуировали и лечили раненых. Обычно они состояли из нескольких типов вагонов, в каждом из которых было спецоборудование для медпомощи и ухода за ранеными.Ветеран хорошо помнит день, когда объявили о начале войны. Для этого всех жителей их небольшого поселка собрали в местном клубе, радио ведь не было. Тревожное сообщение передали начальнику станции по железной дороге из Уральска.Когда началась война Акмалу Акрамову было 17. Он вспоминает день, когда узнали о нападении Германии. Они с друзьями собирались на танцы в парк Горького, это то место, которое сегодня украшают ташкентские куранты. Молодой человек, не задумываясь, решил пойти добровольцем, но его не взяли из-за возраста. В военкомат приходил несколько раз.О военной подготовке, разрушенных городах, ранениях и лечении в госпиталях, питании раненных, исторических сражениях и долгожданном "Кончилась война!" фронтовики рассказывают в полном видео.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

победа фронтовики узбекистан истории ветераны