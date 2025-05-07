https://uz.sputniknews.ru/20250507/kak-projit-mesyats-pochti-bez-deneg-49229484.html
Аналитик: как прожить месяц почти без денег
Аналитик: как прожить месяц почти без денег
Sputnik Узбекистан
Финансовый детокс позволит сформировать осознанный подход к потреблению
2025-05-07T22:05+0500
2025-05-07T22:05+0500
2025-05-07T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
финансы
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Сократив ежедневные траты хотя бы на короткое время, можно навести порядок в своем финансовом планировании, накопить нужную сумму и научиться правильно распределять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.Специалист пояснила, что практика такого финансового детокса особо востребована в последнее время из-за всеобщего удорожания с одной стороны, и призывов покупать все больше и больше — с другой. В такие периоды экономия и грамотное обращение с финансами выходят на первый план.Выбирая такую стратегию, она рекомендовала свести на нет покупку ненужных вещей, стараться питаться дома и сократить затратные развлечения. Выйдя из финансового детокса, постарайтесь сохранить осознанный подход к потреблению, резюмировала Бочкина.
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аналитик деньги потребление
аналитик деньги потребление
Аналитик: как прожить месяц почти без денег
Финансовый детокс позволит сформировать осознанный подход к потреблению.
Сократив ежедневные траты хотя бы на короткое время, можно навести порядок в своем финансовом планировании, накопить нужную сумму и научиться правильно распределять деньги, сообщает РИА Новости
со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.
Специалист пояснила, что практика такого финансового детокса особо востребована в последнее время из-за всеобщего удорожания с одной стороны, и призывов покупать все больше и больше — с другой. В такие периоды экономия и грамотное обращение с финансами выходят на первый план.
“Можно начинать с коротких периодов — например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков”, — уверена Бочкина.
Выбирая такую стратегию, она рекомендовала свести на нет покупку ненужных вещей, стараться питаться дома и сократить затратные развлечения. Выйдя из финансового детокса, постарайтесь сохранить осознанный подход к потреблению, резюмировала Бочкина.