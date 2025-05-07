https://uz.sputniknews.ru/20250507/kakie-izmeneniya-jdut-sferu-zdravooxraneniya-uzbekistana-49244263.html

Какие изменения ждут сферу здравоохранения Узбекистана

Какие изменения ждут сферу здравоохранения Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел видеоселекторное совещание по дальнейшему повышению качества услуг в первичном звене и специализированных медуучреждениях, упорядочению потребления лекарственных средств и совершенствованию медицинского образования

2025-05-07T19:00+0500

2025-05-07T19:00+0500

2025-05-07T19:00+0500

общество

медицина

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

врачи

медсестра

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев озвучил изменения, которые ждут сферу здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, за последние 7 лет средства, выделяемые на медицинскую сферу, увеличились в 6 раз и в этом году достигли 42 трлн сумов.Более 400 высокотехнологичных хирургических вмешательств, которые раньше проводили только в столице, теперь проводят в областях и районах. Ежедневно выполняют 2 операции по пересадке почек.Согласно представленным данным, в республике на 10 тыс. жителей приходится 27 врачей: также, как в США, Великобритании и Финляндии. В Турции и Канаде этот показатель в 1,5 раза ниже.Он отметил, что ущерб от неинфекционных заболеваний в стране ежегодно составляет $1 млрд.Каждый четвертый вызов в службу скорой помощи приходится на людей с хроническими заболеваниями.Анализ, проведенный в 12 махаллях Ферганской области, показал, что 8 из 10 пациентов обращаются не к семейному врачу, а в больницу или частную клинику. В Хорезме же больные предпочитают семейному врачу скорую помощь."Скорая помощь превратилась в поликлинику", — отметил Мирзиёев.В Андижанской и Наманганской областях, а также в Самарканде врачи поликлиник принимают по 50−60 пациентов в день. Это не соответствует никаким стандартам, сказал глава республики.В Бухарской же области семейные врачи берут на себя функции "диспетчера", направляющего пациентов в больницы, вместо профилактики, скрининга и лечения.Об этих вопросах не задумываются ни ответственные лица сферы здравоохранения, ни хокимы, указал президент.Он акцентировал внимание на недостатках в части правильного распределения врачей, мест и средств в областных и районных больницах.В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, где высок уровень заболеваемости, на 10 000 жителей приходится 25 коек, в Навоийской области — 31, в Сырдарьинской — 34.В Кургантепинском и Наманганском районах при одинаковой численности населения — 310 и 420 коек соответственно. При этом в первом районе выделяемые на медикаменты средства составляют 3,5 тыс. сумов на человека, в втором — 16 тыс. сумов.В госбольнице Андижана на каждые 10 коек, финансируемых из госбюджета, приходится 28 медработников, а в частной клинике — всего 5.Также глава республики раскритиковал ответственных лиц за медлительность при введении системы медицинского страхования.В прошлом году эта система должна была начать работать в Ташкенте, а в этом году — в Каракалпакстане, Навоийской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Президент отметил, что страховой фонд превратился лишь в распределителя готовых денег.Он раскритиковал ответственных лиц за то, что они не только не смогли полностью цифровизировать систему, но и внедрить систему электронных рецептов. Глава республики также указал на проблемы во внедрении систем "Электронная поликлиника" и "Электронная больница".За допущенные недостатки и ошибки заместители министра здравоохранения Даврон Султанов и Фаррух Шарипов были освобождены от занимаемых должностей, а заместителю министра Олиму Омонову вынесено предупреждение: если в течение 6 месяцев не будет изменений в цифровизации, его также уволят.Глава республики озвучил ряд нововведений.Новая система оплаты в первичном звенеЗарплата семейного врача в районных больницах составит $500, медсестры — $300. При наличии квалификации они получат премии в том же размере. Новая система начнет работать с поликлиник Иштыханского района Самаркандской области.Если медперсонал будет посещать жителей в махалле, обучать самоконтролю пациентов с хроническими заболеваниями, выявлять на ранних стадиях онкологию, диабет, инсульт, инфаркт и предотвращать их осложнения, врач получит дополнительную премию в $500, а медсестра — $300.Президент отметил, что каждый случай в махалле инфаркта, инсульта, ранней смерти матери или ребенка, инвалидности в результате хронических заболеваний должен рассматриваться как ЧС.Новый механизм определения инвалидностиВ Узбекистане откажутся от системы врачебно-консультативных комиссий (ВКК) при установлении инвалидности из-за ее коррумпированности.Решение будет принимать медико-экспертная группа на основе документа от семейного врача. Новую систему оценки инвалидности запустят с 1 июня в Ташкенте и Навои, по всей республике — с 1 сентября.Параллельно запустят систему, которая поможет выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать их осложнения. Так в Иштыхане к поликлиникам и махаллям прикрепят областные центры кардиологии, эндокринологии и здоровья матери и ребенка.Специалисты этих медучреждений будут обходить дома, проводить обследования, обучать местных семейных врачей.Запуск программы "90-дней изменений в медицине"В зоне ответственности хокимов будет увеличение комфортных мест в зонах ожидания, упорядочение очередей, организация комнат матери и ребенка, входов и выходов для свободного передвижения людей с особыми потребностями, создание инклюзивной среды в кабинетах и коридорах, организация чистых туалетов с горячей водой для мытья рук в медучреждениях.На эти цели каждому хокиму региона выделят по 10 млрд сумов.Президент поручил должностным лицам систематизировать эту работу по всей республике и спустя 90 дней доложить об ее итогах.

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