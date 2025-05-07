https://uz.sputniknews.ru/20250507/paradnyy-raschet-iz-uzbekistana-proydet-po-krasnoy-ploschadi-9-maya-49237327.html

Парадный расчет из Узбекистана пройдет по Красной площади 9 мая

Парадный расчет из Узбекистана пройдет по Красной площади 9 мая

Sputnik Узбекистан

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали международных мероприятий в Москве, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

2025-05-07T12:43+0500

2025-05-07T12:43+0500

2025-05-07T12:43+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

узбекистан

парад победы

красная площадь

москва

россия

9 мая

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Парадный расчет из Узбекистана пройдет по Красной площади 9 мая в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.Он уточнил, что в параде также примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана и Туркменистана.Помощник президента РФ раскрыл детали международных мероприятий в Москве, запланированных на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.По его словам, на них будут присутствовать лидеры 29 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.На достаточно высоком уровне представят Индию, Никарагуа и ЮАР.Также будут присутствовать генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства РФ и Беларуси, президент Нового банка развития.Приглашены главы всех аккредитованных в РФ диппредставительств, руководители оборонных ведомств и ветераны из зарубежных стран, в том числе из Израиля и США.У Владимира Путина запланировано более 15 двусторонних встреч с лидерами ряда государств, добавил Ушаков.

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узбекистан парад красная площадь 9 мая